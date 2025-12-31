Dựng nhà rường trái phép ở lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dụ

TP HuếMột nhà rường được xây dựng trái phép ngay trên nền móng chân táng của nhà huỳnh ốc, phía trước bửu thành lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.

Ngày 30/12, Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế đã gửi văn bản cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu báo cáo cụ thể về công trình nhà rường được dựng cố định ở lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ.

Nhà rường xây dựng ở khu vực lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ. Ảnh: Vạn An

Theo Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế, dự án "Bảo tồn tu bổ lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ" thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch thẩm định và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế phê duyệt triển khai, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đón khách tham quan. Tuy nhiên, qua khảo sát thực địa và đối chiếu hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đã được các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, không đề cập đến hạng mục công trình "ngôi nhà rường" nói trên.

Căn nhà rường xây dựng kiên cố trước lối vào lăng. Ảnh: Vạn An

Tại khu vực lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, trên nền móng chân táng của nhà Huỳnh ốc, phía trước Bửu thành, một nhà rường 16 cột gỗ dựng lên cố định với diện tích khoảng 35 m2. Nhà rường được lợp ngói liệt kiên cố.

Lăng mộ hoàng thái hậu Từ Dụ nằm trong khuôn viên lăng vua Thiệu Trị ở làng Cư Chánh, phường Thủy Xuân. Trước tình trạng xuống cấp của lăng, năm 2023, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trùng tu, kinh phí gần 6,9 tỷ đồng do dòng họ Phạm Đăng - dòng họ của bà Từ Dụ đóng góp thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Dự án đã tu bổ các hạng mục gồm trụ biểu; hồ Tân Nguyệt và hệ thống cống đối lưu; sân nền, bậc cấp trước lăng; sân nền tự nhiên; cổng; vòng tường thành ngoại và tường thành nội. Năm 2024, dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ sau trùng tu không có nhà rường. Ảnh: Võ Thạnh

Hoàng thái hậu Từ Dụ (20/6/1810-22/5/1901) tên thật là Phạm Thị Hằng, là trưởng nữ của Lễ bộ Thượng thư Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng. Bà vốn là quý phi của hoàng đế Thiệu Trị, mẹ ruột vua Tự Đức. Bà sống qua 8 đời vua triều Nguyễn gồm: Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh và Thành Thái.

Võ Thạnh