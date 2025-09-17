Dùng máy xúc khuấy nồi canh khoai sọ khổng lồ

Nhật BảnChính quyền thành phố Yamagata tổ chức lễ hội nấu canh khoai sọ truyền thống, sử dụng nồi hầm khổng lồ có đường kính 6,5 m, khuấy canh bằng máy xúc.

Giới chức thành phố Yamagata cuối tuần qua tổ chức lễ hội nấu canh khoai sọ lớn nhất Nhật Bản bên bờ sông Mamigasaki, thu hút chú ý với chiếc nồi hầm khổng lồ phục vụ 30.000 người, Mainichi ngày 16/9 đưa tin.

Nồi canh có đường kính 6,5 m, được dùng để nấu 3,2 tấn khoai sọ, 1,2 tấn thịt bò, 3.500 củ hành lá, 4.000 miếng thạch nưa konjac. Nước canh được nêm với nước tương, rượu sake và đường, sau đó được trộn đều bằng máy xúc trang bị loại gầu đặc biệt.

Món ăn này được gọi là imoni, loại súp truyền thống nấu từ khoai sọ cùng các loại thịt, hành lá và thạch konjac. Đây là món ăn theo mùa phổ biến tại tỉnh Yamagata, miền đông Nhật Bản, vào mùa thu.

Máy xúc khuấy nồi canh khoai sọ khổng lồ ở Yamagata, Nhật Bản, ngày 14/9. Ảnh: Yomiuri

Theo Mainichi, nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng đến sản lượng khoai sọ ở Yamagata, buộc giới chức phải tìm thêm khoai từ nhiều nơi trong tỉnh để tổ chức lễ hội.

"Khoai được hầm rất kỹ, thấm đẫm hương vị thơm ngon của nước dùng, rất ngon!", một phụ nữ từ Sendai chia sẻ.

Kohei Sato, 40 tuổi, dẫn gia đình từ thành phố Tsuruoka trong tỉnh đến Yamagata dự sự kiện lần đầu, cho biết hương thơm của nồi canh lan tỏa khắp bờ sông.

"Canh đậm đà, khoai mềm xốp như bơ. Tuyệt ngon", Sato nói.

Người Nhật cùng con cái thưởng thức canh khoai ở Yamagata. Ảnh: Mainichi

Đức Trung (Theo Mainichi, Yomiuri)