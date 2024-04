Dung mạo Victoria Beckham theo thời gian

Victoria năm 27 tuổi, trên bìa đĩa nhạc solo đầu tiên "Not Such an Innocent Girl" (2001). Ảnh: Spotify

Vic vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc trong thời gian ngắn sau khi rời nhóm Spice Girls. Cô ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên Not Such an Innocent Girl (2001) và ca khúc Let Your Head Go (2003) trước khi bước chân vào lĩnh vực thời trang.

Thời điểm còn hoạt động với ban nhạc, Posh Spice là người có gu ăn mặc nổi bật. Trong buổi phỏng vấn cùng Vogue Australia năm 2018, Vic cho biết các thành viên còn lại không quan tâm đến thời trang nên cô may mắn nhận nhiều đãi ngộ về trang phục. Ngoài quần áo, cô thích túi xách của Hermès, cụ thể là dòng Birkin.

Năm 2008, cô chính thức gia nhập làng thời trang với màn ra mắt thương hiệu mang tên mình tại Tuần lễ thời trang New York. The Guardian đánh giá cao bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế tay ngang, cho biết nhiều cửa hàng đồ hiệu giành bán trang phục của Victoria.