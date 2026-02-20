Dung mạo vận động viên 'đẹp trai nhất Thế vận hội mùa đông'

Anh 25 tuổi, theo đuổi trượt băng từ năm lên tám tuổi. Cha Jun Hwan được Vogue Hongkong gọi là "vận động viên đẹp trai nhất" kỳ thể thao năm nay. Tạp chí gọi Hwan là "hoàng tử băng giá Hàn Quốc", khen anh có khí chất lôi cuốn khi thi đấu. "Khoảnh khắc bước lên mặt băng, anh biến thành con người hoàn toàn khác", Vogue Hongkong viết.
Anh 25 tuổi, theo đuổi trượt băng từ năm lên tám tuổi. Cha Jun Hwan được Vogue Hongkong gọi là "vận động viên đẹp trai nhất" kỳ thể thao năm nay. Tạp chí gọi Hwan là "hoàng tử băng giá Hàn Quốc", khen anh có khí chất lôi cuốn khi thi đấu. "Khoảnh khắc bước lên mặt băng, anh biến thành con người hoàn toàn khác", Vogue Hongkong viết.
Cha Jun Hwan thi đấu tại thế vận hội mùa đông năm nay ở Milan, Italy. Video: YouTube Cha Jun Hwan
Anh xếp thứ tư nội dung tự do đơn nam, là thành tích tốt nhất của một vận động viên Hàn Quốc tại thế vận hội. Theo Chosun, các bài thi của anh kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc.
Anh 10 lần liên tiếp vô địch giải quốc gia Hàn Quốc (2017-2026), đồng thời giành nhiều giải quốc tế, trong đó có huy chương vàng tại Đại hội Thể thao mùa đông châu Á (2025), huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới (2023).
Lúc nhỏ, anh từng xuất hiện trong các phim The Return of Iljimae và Night After Night, hát trong chương trình King of Masked Singer. Ban đầu, gia đình cho anh học trượt băng để có thêm kỹ năng, nhưng Cha Jun Hwan lại bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với môn thể thao.
Anh cao khoảng 1,78 m. Ngoài đời, vận động viên theo đuổi phong cách tối giản với các trang phục phom dáng cổ điển, màu sắc trung tính.
Anh đắt show làm đại sứ thương hiệu, chụp hình quảng cáo, dự sự kiện. Theo Nate, anh kiểm soát biểu cảm tốt, không kém gì các nam thần tượng âm nhạc.
Một buổi chụp hình tạp chí của Cha Jun Hwan. Video: YouTube Weverse
Ngoài trượt băng, anh còn đam mê môn bóng chày. Anh từng được mời ném quả bóng mở màn danh dự ở một số trận đấu.
Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 diễn ra từ ngày 6/2 đến 22/2, quy tụ vận động viên từ hơn 90 quốc gia tranh tài ở 116 nội dung trên băng và tuyết. Đây là lần đầu một kỳ Olympic mùa đông được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, trải rộng ở nhiều khu vực.
Thanh Thanh
Ảnh: Elle, Chosun, Osen