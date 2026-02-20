Dung mạo vận động viên 'đẹp trai nhất Thế vận hội mùa đông'

Ngoài trượt băng, anh còn đam mê môn bóng chày. Anh từng được mời ném quả bóng mở màn danh dự ở một số trận đấu.

Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 diễn ra từ ngày 6/2 đến 22/2, quy tụ vận động viên từ hơn 90 quốc gia tranh tài ở 116 nội dung trên băng và tuyết. Đây là lần đầu một kỳ Olympic mùa đông được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, trải rộng ở nhiều khu vực.