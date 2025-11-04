Dung mạo tài tử 'quyến rũ nhất năm'

Jonathan Bailey, 37 tuổi, lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire của Anh cùng bố mẹ và ba chị gái. Anh nổi tiếng sau khi đóng vai Tử tước Anthony thuộc series Bridgerton năm 2020. Hai năm sau, anh tiếp tục gây chú ý khi đóng vai chính trong phần hai của phim. Năm 2024, diễn viên nhận đề cử Emmy Nam phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện trong phim truyền hình Fellow Travelers.