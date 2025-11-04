Dung mạo tài tử 'quyến rũ nhất năm'

Ngày 4/11, tạp chí People công bố Jonathan Bailey thắng danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ nhất 2025". Anh là người đồng tính đầu tiên nhận danh hiệu này. Jonathan Bailey cho biết vinh dự và không tin mình được bình chọn. Ảnh: Attitude
Jonathan Bailey, 37 tuổi, lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire của Anh cùng bố mẹ và ba chị gái. Anh nổi tiếng sau khi đóng vai Tử tước Anthony thuộc series Bridgerton năm 2020. Hai năm sau, anh tiếp tục gây chú ý khi đóng vai chính trong phần hai của phim. Năm 2024, diễn viên nhận đề cử Emmy Nam phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện trong phim truyền hình Fellow Travelers.
Jonathan Bailey và Matt Bomer trong buổi chiếu Maestro ở Los Angeles năm 2023. Video: MaximoTV
Trước khi công khai là người đồng tính, Jonathan Bailey nói từng nhiều năm giấu kín cuộc sống riêng vì sợ sẽ đánh mất sức hút với khán giả, khó có cơ hội nhận vai diễn. Sau đó, anh quyết định sống thật với bản thân vì không muốn tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng, mệt mỏi.
Vogue nhận xét tài tử có gu mặc đẹp, hài hòa giữa vẻ nam tính và nữ tính. Anh thường chọn suit cách tân, quần tây phá cách, sơ mi lụa khi đi sự kiện.
Phong cách thanh lịch của Bailey với áo blouse kẻ sọc và quần cạp cao ống thụng.
Bailey thử nghiệm màu sắc phong phú, diện các tông kén nam giới mặc, trong đó có đỏ rượu, vàng neon, tím. Để giữ vóc dáng, anh tập gym đều đặn, chơi tennis, múa ballet.
Tại một sự kiện thời trang, anh diện cả bộ màu trắng với áo ba lỗ của Loewe và quần ống rộng. Nghệ sĩ thêm đồng hồ và kính mắt để tăng vẻ sang trọng.
Bailey duy trì phong cách đường phố năng động, khỏe khoắn với áo phông, tracksuit, quần thể thao, áo khoác bomber, sneakers.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Jonathan Bailey