Dung mạo mỹ nhân Pháp sau 10 năm đăng quang Miss Universe

Iris Mittenaere tại Miss Universe 2016

Cuối tháng 1, Miss Universe đăng tải video tổng hợp hình ảnh của Iris Mittenaere tại Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2016 ở Philippines để chúc mừng sinh nhật cô. Loạt khoảnh khắc trình diễn và đăng quang của mỹ nhân khiến nhiều fan bình luận sôi nổi.

Dịp này, Iris Mittenaere cũng ôn kỷ niệm tại sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Trên Instagram cá nhân, cô viết: "Đã 10 năm kể từ khi các bạn trao cho tôi chiếc vương miện đẹp nhất. Lời cảm ơn không bao giờ là đủ bởi những điều tuyệt vời vẫn theo tôi đến tận hôm nay".