Dung mạo mỹ nhân Pháp sau 10 năm đăng quang Miss Universe

Cuối tháng 1, Miss Universe đăng tải video tổng hợp hình ảnh của Iris Mittenaere tại Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2016 ở Philippines để chúc mừng sinh nhật cô. Loạt khoảnh khắc trình diễn và đăng quang của mỹ nhân khiến nhiều fan bình luận sôi nổi.
Dịp này, Iris Mittenaere cũng ôn kỷ niệm tại sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Trên Instagram cá nhân, cô viết: "Đã 10 năm kể từ khi các bạn trao cho tôi chiếc vương miện đẹp nhất. Lời cảm ơn không bao giờ là đủ bởi những điều tuyệt vời vẫn theo tôi đến tận hôm nay".
Iris Mittenaer, sinh năm 1993, cao 1,73 m. Thời điểm đăng quang, cô theo học chuyên ngành nha khoa tại Đại học Lille II. Cô được đánh giá có gương mặt sáng, vóc dáng nóng bỏng của một người mẫu.
Iris Mittenaere thổi nến đón tuổi 33.
Nhiều năm qua, mỹ nhân theo đuổi các công việc giải trí, truyền hình. Cô từng tham gia dẫn nhiều chương trình tại quê nhà, thi nhảy Danse avec les Stars 2018 và đoạt á quân. Cô từng xuất bản tự truyện Toujours y croire kể lại chặng đường, kinh nghiệm sau khi đoạt vương miện.
Hoa hậu còn làm giám khảo Top Model Belgium, liên tục xuất hiện trên sàn diễn thời trang lớn. Iris từng được tạp chí Forbes của Pháp xếp vào một trong những influencer (người có sức ảnh hưởng) nổi bật nhất nước Pháp vào năm 2019 nhờ hoạt động tích cực trên nền tảng số.
Iris Mittenaere trên thảm đỏ sự kiện.
Các chuyên trang nhan sắc quốc tế thường dùng cụm từ như "người đẹp vừa có sắc vừa có tri thức" hay "đẹp cả nhan sắc lẫn tâm hồn" để nhận xét về cô.
Missosology nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc Iris Mittenaere diễn áo tắm, dạ hội tại Miss Universe 2016. Dưới bài đăng, fan thường sử dụng từ "slay" (ấn tượng, cuốn hút) để mô tả cách cô tỏa sáng trên sân khấu.
Iris Mittenaere hiện là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp.
Cô xuất hiện tại liên hoan phim Cannes 2025.
Iris Mittenaere tạo dáng với đầm xuyên thấu trong bộ ảnh thời trang.
Mỹ nhân diện áo tắm, được khen quyến rũ với làn da nâu, eo thon.
Cô giữ dáng bằng thói quen tập thể dục. Hoa hậu còn chú trọng chăm sóc da. Iris tiết lộ về nguyên tắc làm đẹp trong cuộc phỏng vấn với Beauticate: "Đừng trang điểm khi không cần thiết, và hãy luôn dùng kem dưỡng ẩm".
Mỹ nhân đam mê thời trang, du lịch. Cô thường quay vlog về các bước trang điểm hay gợi ý cách phối đồ, phụ kiện.
Iris Mittenaere thích âm nhạc, nói đó là "liều thuốc tốt nhất để có một ngày thật đẹp". Khi ở nhà, cô thường bật nhạc lên và nhún nhảy.
Về đời sống riêng tư, Miss Universe 2016 thông báo đính hôn với bạn trai - doanh nhân Diego El Glaoui - vào năm 2022 nhưng chia tay hai năm sau đó.
Iris Mittenaere có lượng fan đông đảo - hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram.
Đời thường của Iris Mittenaere.
Tân Cao
Ảnh, video: Instagram Iris Mittenaere