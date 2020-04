Dung mạo Lý Liên Kiệt qua 40 năm

Năm 1998, Liên Kiệt rũ bỏ hình tượng anh hùng để đóng vai phản diện trong phim Hollywood "Vũ khí tối thượng 4". Tác phẩm trở thành tiền đề đưa anh trở thành sao châu Á thành danh ở Hollywood, với loạt phim ăn khách như "Romeo Must Die", "The one", "Cradle 2 the Grave"...