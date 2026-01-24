Dung mạo gây sốt của thủ môn Cao Văn Bình

Anh lần đầu được huấn luyện viên Kim Sang-sik sắp xếp bắt chính trong trận đấu tranh hạng ba, đối đầu Hàn Quốc, tối 23/1 ở Arab Saudi. Cao Văn Bình (thứ hai, phải qua) tỏa sáng ở màn bất phân thắng bại của hai đội trên chấm luân lưu. Pha đoán hướng bóng chính xác và cản phá thành công cú sút của Bae Hyun-seo tại lượt đá thứ bảy của Văn Bình giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 7-6. Ảnh: AFC

Trên khắp các diễn đàn, hình ảnh của Cao Văn Bình được người hâm mộ chia sẻ, dành nhiều lời tán thưởng như "người hùng của trận đấu".