Dung mạo gây sốt của thủ môn Cao Văn Bình

Anh lần đầu được huấn luyện viên Kim Sang-sik sắp xếp bắt chính trong trận đấu tranh hạng ba, đối đầu Hàn Quốc, tối 23/1 ở Arab Saudi. Cao Văn Bình (thứ hai, phải qua) tỏa sáng ở màn bất phân thắng bại của hai đội trên chấm luân lưu. Pha đoán hướng bóng chính xác và cản phá thành công cú sút của Bae Hyun-seo tại lượt đá thứ bảy của Văn Bình giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 7-6. Ảnh: AFC
Trên khắp các diễn đàn, hình ảnh của Cao Văn Bình được người hâm mộ chia sẻ, dành nhiều lời tán thưởng như "người hùng của trận đấu".
Pha cản bóng của thủ môn Cao Văn Bình trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc trên sân King Abdullah Sports City Hall. Video: TV 360
Cao Văn Bình, 21 tuổi, quê Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh bắt đầu gia nhập nôi bóng đá nổi tiếng tại quê hương lúc 10 tuổi, từng cùng đồng đội vô địch U13 quốc gia. Năm 2020, anh tiếp tục góp công giúp đội bóng xứ Nghệ đứng hạng ba tại giải U15.
Điểm mạnh của anh là sự phản xạ nhanh, điềm tĩnh. Năm 2023, anh là một trong những thủ thành trẻ nhất lịch sử được trao cơ hội bắt chính tại V.League khi mới 18 tuổi. Anh từng cùng tuyển quốc gia vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt huy chương vàng SEA Games 33.
Văn Bình từng là Thủ môn xuất sắc giải giao hữu CFA Team China 2025 (tháng 3/2025). Anh còn góp công giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 (tháng 11/2025).
Văn Bình không chỉ được đánh giá tốt về chuyên môn mà diện mạo cũng gây sốt với người hâm mộ. Anh có chiều cao nổi trội, gương mặt sáng.
Thủ môn Văn Bình (trái) bên đồng đội.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhận xét Văn Bình có tính cách dễ gần.
Văn Bình trong dịp sinh nhật tuổi 19.
Đời thường, anh thích mặc trẻ trung với trang phục đơn giản như áo thun, khoác phối cùng giày thể thao, mũ lưỡi trai.
Tân Cao
Ảnh: Facebook Cao Văn Bình