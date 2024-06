Dung mạo của mỹ nam 'Cõng anh mà chạy'

Theo Dispatch, bộ phim đưa tên tuổi anh vụt sáng, trở thành hiện tượng màn ảnh Hàn trong nửa đầu năm nay. Trong chương trình You Quiz on the Block, diễn viên cho biết cảm thấy may mắn vì vai diễn đến với anh sau khi vài sao nam khác từ chối. "Tôi đã làm việc chăm chỉ trong chín năm. Tôi rất ngạc nhiên và vô cùng biết ơn vì tất cả tình cảm đang nhận được. Hiện tại, tôi nhận được số lượng kịch bản tăng đến lần so với trước", anh nói với MC Yoo Jae Suk.

Tài tử 33 tuổi cho biết chưa quen với sự nổi tiếng đột ngột.