Dung mạo ca sĩ Kpop được khen như 'tổng tài'

James nhóm Cortis gây chú ý khi dự sự kiện thời trang

Hôm 6/1, James của nhóm Cortis gây chú ý khi cùng các thành viên tham dự sự kiện thời trang ở Seoul, Hàn Quốc. Vẻ ngoài của anh hiện là chủ đề nổi bật khắp các trang mạng xã hội. Tại Việt Nam, nhiều fanpage trên Facebook chia sẻ hình ảnh James, khen anh có ngoại hình giống hình tượng tổng tài. Video: X/ Scoop!

"Tổng tài" là từ Hán Việt chỉ những người đàn ông giữ chức vụ cao ở các tập đoàn lớn. Đây là kiểu nam chính thường xuất hiện trong phim, truyện ngôn tình hiện đại với điểm chung là giàu có, đẹp trai và si tình.