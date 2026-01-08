Dung mạo ca sĩ Kpop được khen như 'tổng tài'

Hôm 6/1, James của nhóm Cortis gây chú ý khi cùng các thành viên tham dự sự kiện thời trang ở Seoul, Hàn Quốc. Vẻ ngoài của anh hiện là chủ đề nổi bật khắp các trang mạng xã hội. Tại Việt Nam, nhiều fanpage trên Facebook chia sẻ hình ảnh James, khen anh có ngoại hình giống hình tượng tổng tài. Video: X/ Scoop!
"Tổng tài" là từ Hán Việt chỉ những người đàn ông giữ chức vụ cao ở các tập đoàn lớn. Đây là kiểu nam chính thường xuất hiện trong phim, truyện ngôn tình hiện đại với điểm chung là giàu có, đẹp trai và si tình.
Trên X, các fansite (trang của người hâm mộ chuyên chụp ảnh thần tượng) thu hút hàng chục nghìn lượt xem cho mỗi bài đăng hình James. About Music - nơi chuyên đăng tin Kpop - có hơn một triệu lượt view khi chia sẻ lại hình của ca sĩ. Nhiều fan quốc tế nhận xét anh giống ma cà rồng Edward Cullen - nam chính trong loạt phim The Twilight Saga do Robert Pattison thủ vai. Ảnh: X/Amber
Chân dung thần tượng qua ống kính của phóng viên. Ảnh: Segye
Ca sĩ sinh năm 2005 tại Hong Kong, lớn lên ở Đài Loan. Anh có tên thật là Triệu Vũ Phàm, mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Tháng 8/2025, James cùng bốn thành viên khác ra mắt dưới tư cách nhóm Cortis. Ban nhạc là đàn em của BTS, do công ty Big Hit Music - trực thuộc tập đoàn HYBE - quản lý.
Từ trái qua: James, Juhoon, 18 tuổi, Keonho, 17 tuổi, Seonghyeon, 17 tuổi, và trưởng nhóm Martin, 18 tuổi. Ảnh: Instagram/ Cortis
Theo Rolling Stone, tên nhóm bắt nguồn từ cụm "Color outside the lines (Vượt khỏi giới hạn)" thể hiện tinh thần sáng tạo không có điểm dừng. Đây cũng là tên EP (dạng đĩa nhạc có lượng bài hát ít hơn album) đầu tay của họ. Ngoài ra, cách đặt tên lấy cảm hứng từ cortisol - loạihormonliên quan kiểm soát năng lượng, hành động và cảm xúc. Ảnh: Instagram/ Cortis
MV ra mắt của nhóm - What You Want. Video: YouTube/ Hybe Labels
Hiện Cortis là một trong những nhóm nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, có khoảng 8,8 triệu người theo dõi trên Instagram. Trước khi phát hành đĩa đơn đầu tiên What You Want, ban nhạc giới thiệu MV GO! do tất cả thành viên sản xuất. Bên cạnh âm nhạc, nhóm gây ấn tượng với phong cách Y2K và street style (mốt đường phố).
James đến Hàn Quốc làm thực tập sinh từ năm 2021. Anh từng thuộc đội hình Trainee A - dự án đào tạo nhóm nam mới của BigHit, nhưng tan rã năm 2022. Ảnh: Instagram Cortis
Một số báo quốc tế như Rolling Stone, Vogue gọi James là thần đồng vũ đạo vì anh từng tham gia biên đạo bài nhảy cho một số nghệ sĩ cùng công ty. Năm 2023, James làm vũ công minh họa trên sân khấu bài hát Seven của đàn anh Jungkook (BTS). Ảnh: X/ Scoop!
Fancam của James trên sân khấu biểu diễn ca khúc FaSHioN. Video: YouTube/ M2
Cũng theo Rolling Stone, James có 10 năm kinh nghiệm chơi khúc côn cầu trên băng, đạt trình độ bán chuyên nghiệp. Anh cho biết trải nghiệm tập bộ môn này giúp bản thân rèn tính kỷ luật. Ngoài ra, James giữ đai đen taekwondo, thành thạo bốn ngôn ngữ gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và tiếng Anh. Ảnh: Instagram/ Cortis
Trước khi gây sốt với hình tượng tổng tài, James từng "khuynh đảo" mạng xã hội khi biểu diễn tại sân vận động Seoul World Cup Stadium tháng 11/2025. Ảnh: X/ NN
Bên dưới các bài đăng lại ảnh, nhiều fan nhận xét tạo hình của anh khiến họ liên tưởng vẻ đẹp của nhà Cullen trong Twilight, nhất là ở phân cảnh gia đình ma cà rồng chơi bóng chày thuộc phần đầu.
Ca sĩ cao khoảng 1,78 m.
Phong cách đời thường của anh cả Cortis.
Phương Thảo