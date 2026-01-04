Dung mạo biến dạng của thợ thổi thủy tinh 30 năm

Trung QuốcGắn bó với nghề thổi thủy tinh ba thập kỷ, anh Zhang bị giãn cơ mặt khiến hai má phồng to bất thường, được ví như "Hoàng tử ếch".

Anh Zhang, 48 tuổi, làm việc tại một xưởng chế tác ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Gần đây, hình ảnh anh làm việc với đôi má căng tròn như hai quả bóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đồng nghiệp thường gọi vui anh là "Hoàng tử ếch". Bản thân người thợ cũng lạc quan ví mình đang luyện "Hàm mô công" - một môn võ mô phỏng dáng con cóc trong phim kiếm hiệp. Tuy nhiên, diện mạo đặc biệt này là di chứng của bệnh nghề nghiệp tích tụ suốt nửa đời người.

Anh Zhang, 48 tuổi, đang phồng má thổi thủy tinh tại xưởng chế tác ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Sina

Theo các bác sĩ, anh Zhang bị chấn thương cơ mặt do nghề nghiệp. Việc lặp đi lặp lại động tác thổi khí với áp lực lớn trong nhiều năm khiến các sợi cơ bị kéo căng quá mức, mất tính đàn hồi và chảy xệ vĩnh viễn. "Gương mặt tôi thay đổi hoàn toàn sau 30 năm miệt mài tạo hình cho hàng trăm sản phẩm mỗi ngày", anh nói.

Tại xưởng, nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao. Những người thợ như anh Zhang thường phải cởi trần, dùng ống kim loại dài 1,5 m lấy khối thủy tinh nóng chảy hơn 1.000 độ C. Họ vừa phải dùng hơi thổi mạnh, vừa khéo léo xoay ống để tạo hình trước khi thủy tinh cứng lại.

Dù máy móc hiện đại đã phổ biến, những sản phẩm thủy tinh tinh xảo vẫn cần đến phổi và đôi tay của người thợ. Đây là lý do anh Zhang vẫn bám trụ với nghề dù ngoại hình bị ảnh hưởng.

Câu chuyện của anh Zhang nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số bày tỏ sự khâm phục trước sự tận tụy và hy sinh của người thợ để giữ lửa cho nghề truyền thống.

Minh Phương (Theo Sina, SCMP)