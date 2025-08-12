Dùng ma túy tổng hợp, cô gái rối loạn tâm thần

Hà NộiBệnh nhân 21 tuổi nhập viện điều trị tâm thần sau 5 năm sử dụng bóng cười, ketamine, cần sa, với các triệu chứng cười vô cớ, nói lẩm bẩm và rối loạn ăn ngủ.

Ngày 11/8, bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, nói bệnh nhân là con cả trong gia đình, tiền sử khỏe mạnh, học hết cấp 3 rồi ở nhà giúp đỡ gia đình. Năm 16 tuổi, cô bắt đầu tiếp xúc với các chất kích thích do bạn bè rủ rê trong những buổi tụ tập.

Lúc đầu, việc sử dụng chỉ để "thử cho biết" và tạo cảm giác hưng phấn, nhưng dần dần tần suất và liều lượng gia tăng. Cô trở nên bồn chồn, chán nản khi không dùng chất, thậm chí xuất hiện ảo thanh, nghe thấy tiếng nói trong đầu và tự nói chuyện một mình.

Tính cách của cô gái thay đổi, dễ cáu gắt, có lúc chửi mắng và hành hung mẹ ruột. Gia đình đã đưa cô điều trị tâm thần và bệnh tạm thuyên giảm, nhưng 3-4 tháng sau khi tự ý ngừng thuốc, các biểu hiện bệnh lý tái phát nghiêm trọng hơn.

Lần này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều chất với triệu chứng hỗn hợp. Sau 25 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

Một bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần. Ảnh: Lê Nga

Gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều thanh thiếu niên nhập viện do lạm dụng chất kích thích. Các loại ma túy phổ biến trong giới trẻ là cần sa, MDMA, GHB, rohypnol, ketamine cùng những chế phẩm mới như "cỏ Mỹ", tem giấy, bùa lưỡi, tinh dầu cần sa tổng hợp (ADB) được đóng gói bắt mắt với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

"Không chỉ gia tăng về số lượng mà bệnh nhân còn ngày càng trẻ hóa. Nhiều em bắt đầu sử dụng từ 10 tuổi, ngay khi bước vào tuổi dậy thì", bác sĩ Long nhận định. Nguyên nhân chủ yếu là ở độ tuổi vị thành niên, trẻ muốn khẳng định bản thân nhưng nhận thức còn hạn chế, dễ bị dụ dỗ. Cảm giác hưng phấn ban đầu khiến các em tò mò, nhưng rất nhanh chóng dẫn đến sự phụ thuộc.

Đặc biệt, việc tiếp cận và mua bán các chất này ngày càng dễ dàng qua mạng xã hội. Giá thành không quá cao, thậm chí được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, thuốc lá điện tử hay tinh dầu thơm.

Việc lạm dụng chất kích thích ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, từ đó tác động tiêu cực đến học tập và công việc. Các dấu hiệu cảnh báo mà gia đình và nhà trường cần lưu ý gồm: thành tích học tập sụt giảm, bỏ học, kết bạn bất thường, chi tiêu nhiều không rõ lý do, cảm xúc thất thường, dễ kích động. Khi không sử dụng chất, trẻ thường bồn chồn, buồn bã và mất ngủ.

Chuyên gia khuyến cáo gia đình và trường học cần phối hợp chặt chẽ giám sát việc học, các mối quan hệ và hoạt động của trẻ. Đồng thời trang bị kiến thức về tác hại của ma túy, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ trước những cám dỗ.

Lê Nga