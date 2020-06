Dùng mã tấu giành khách trên quốc lộ 1

Quảng NgãiĐang đón khách ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, xe của nhà xe Sơn Tùng bị bốn người giật cửa, dùng mã tấu chém người.

Xe khách của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng, trụ sở ở TP Quy Nhơn, Bình Định do tài xế Trần Tạ Anh Trường lái, xuất bến từ Hội An (Quảng Nam) để đi trên quốc lộ 1 về hướng TP Quy Nhơn, sáng 19/6.

Dùng mã tấu giành khách trên quốc lộ Video hành trình ghi lại cảnh nhân viên nhà xe Sơn Tùng bị nhóm người dùng mã tấu đe dọa. Video: Sơn Tùng.

Khi đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, xe dừng lại để đón hai khách. Lúc đó, một ôtô khách 16 chỗ của một hãng xe khác tấp vào. Bốn người trên ôtô mới đến giật cửa lùa, một người cầm mã tấu mở cửa phụ.

Camera hành trình ghi lại cảnh thanh niên vừa chửi bới vì cho rằng bị giành khách, vừa dùng mã tấu đe dọa khiến tài xế, phụ xe và hành khách hoảng loạn.

"Lúc đó tôi nhảy lên xe, kéo cửa lại, giằng co với họ nên bị đánh nhiều nhát vào đầu. Người cầm mã tấu đâm liên tiếp nhưng tôi né kịp", anh Hồ Chí Hiếu, phụ xe kể lại. Sau 10 phút giằng co, người dân đến hiện trường can ngăn và nhóm người tấn công xe khách bỏ đi.

Hơn hai tuần trước, nhóm người này cũng chặn đầu xe và xô xát với nhân viên của nhà xe Sơn Tùng. "Chuyện này xảy ra nhiều lần, chúng tôi đang làm đơn gửi công an để điều tra", ông Trần Sơn Tùng, giám đốc công ty nói.

Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, đang chờ báo cáo cụ thể của nhà xe để điều tra sự việc trên.

Phạm Linh