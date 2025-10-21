Dùng mã QR thay số nhà

Quảng TrịNửa năm nay thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng không còn cảnh shipper, khách lạ hỏi đường. Họ chỉ cần quét mã QR ở đầu kiệt (ngõ) sẽ được chỉ dẫn đến tận cổng.

Những tấm bảng inox in mã QR này là sáng kiến của trưởng thôn Nguyễn Như Khoa, 43 tuổi.

Ý tưởng nảy ra từ chính những khó khăn anh và bà con gặp phải hàng ngày. Thôn Hưng Nhơn có nhiều kiệt, hẻm nhỏ, nhà dân lại không có số nên việc tìm đường rất khó khăn. Nhiều lần, tài xế giao hàng phải gọi điện cho người dân để nhờ chỉ đường rất vất vả.

"Có những người con đi làm xa, muốn đặt xe cho bố mẹ ở quê cũng phải nhờ tôi ra tận nhà họ gửi định vị", anh Khoa kể.

Shipper đến thôn Hưng Nhơn nay chỉ quét mã QR ngoài kiệt để tìm người nhận, thay vì hỏi đường như trước, tháng 5/2025. Ảnh: Leo

Tháng 5/2024, anh Khoa tổ chức họp mặt đồng đội nhân dịp 20 năm nhập ngũ. Nhiều người từ xa về không tìm được đường. Anh trưởng thôn nảy ra ý tưởng tạo một mã QR định vị gửi cho mọi người.

"Mã QR lập vội hôm đó đã giúp mọi người tìm đến nơi dễ dàng. Thấy tiện lợi, tôi nghĩ đến việc nhân rộng ra toàn thôn", anh nhớ lại.

Sau hôm đó anh Khoa trình bày ý tưởng với bà con và nhận được sự hưởng ứng của tất cả 272 hộ dân. Với kinh phí từ ngân sách thôn và sự đóng góp của người dân, tháng 10/2024, dự án bắt đầu.

Người trưởng thôn tìm hiểu cách tạo mã QR, sử dụng các phần mềm đồ họa để vẽ sơ đồ đến từng nhà. "Tôi biết rõ địa hình, thuộc từng con ngõ, nhà thờ họ, đình miếu trong làng nên việc phác thảo cũng thuận lợi", anh nói.

Đến tháng 4/2025, 16 biển chỉ dẫn gắn mã QR được lắp đặt ở đầu các kiệt. Mỗi mã QR chứa thông tin về số hộ, chiều dài kiệt và sơ đồ vị trí chi tiết từng nhà, kể cả các công trình công cộng.

Ban đầu, nhiều người dân còn bỡ ngỡ, nhưng khi thấy shipper tự tìm đến nhà không cần gọi hỏi đường, họ mới thấy hết sự tiện lợi.

Người đến thôn Hưng Nhơn chỉ cần quét mã QR ở đầu kiệt để tìm đúng vị trí các hộ dân trong kiệt, từ tháng 4/2025. Ảnh: Leo

Anh Nguyễn Đức Dũng Trí, 36 tuổi, ở kiệt 6 thôn Hưng Nhơn, cho biết giờ đây ai có khách hay cần giao hàng chỉ cần gửi mã QR là xong. "Thương lái đến mua lúa cũng chỉ cần đến đầu kiệt, quét mã là tìm đúng nhà, không phải hỏi khắp nơi như trước. Ai cũng bất ngờ vì ở một vùng quê lại có thể ứng dụng công nghệ thiết thực như vậy", anh Trí nói.

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho rằng mô hình này giúp giao thương thuận lợi trong thời đại kinh doanh trực tuyến. "Đây là minh chứng cho sự sáng tạo của người dân, một hình mẫu trong hành trình xây dựng nông thôn mới thông minh để các thôn khác học tập", ông nói.

Anh Nguyễn Như Khoa, 43 tuổi, trưởng thôn Hưng Nhơn. Ảnh: Leo

Trưởng thôn Nguyễn Như Khoa đang tiếp tục nâng cấp hệ thống. Anh dự định bổ sung thêm thông tin về lịch sử, văn hóa, các sản phẩm đặc trưng của thôn để quảng bá. Sau khi mô hình được biết đến, một số thôn khác trong tỉnh đã liên hệ anh để học hỏi kinh nghiệm.

"Đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng nông thôn thông minh của Hưng Nhơn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của bà con", anh Khoa nói.

Quỳnh Nguyễn