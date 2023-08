Dùng 'Like' để câu giờ khi nói tiếng Anh

Ngoài nghĩa là thích, "like" còn là cách để người nói câu thời gian mỗi khi không biết phải nói gì.

Like có thể kết hợp với nhiều thành phần trong tiếng Anh như danh từ, động từ ở dạng V-ing để chỉ niềm yêu thích. Ví dụ: I like watching movies, but my sister likes to read more. We both like Harry Potter but I don't really like how they made the movie (Tôi thích xem phim, nhưng chị gái tôi thích đọc sách hơn. Cả hai chúng tôi đều thích Harry Potter nhưng tôi không thích cách họ làm phim ấy cho lắm).

Khi có hứng làm một việc gì đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc "feel like": Do you want to go to the shopping mall? - Sorry, I don't feel like it today (Bạn có muốn đến trung tâm mua sắm không? - Xin lỗi nha, hôm nay mình không có hứng).

Khi muốn đưa ví dụ, người nói có thể dùng "like" để thay cho "such as": Foods that are rich in vitamin A like carrots, pumpkin and fish oil should be consumed regularly (Thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, bí ngô và dầu cá nên ăn thường xuyên).

"Like" cũng có nghĩa là "giống như, tương tự như": He looks just like his father when he was young (Cậu ấy trông y hệt cha mình khi ông còn trẻ) hoăc She always acts like she's so important (Cô ấy cứ cư xử như thể mình quan trọng lắm).

Trong giao tiếp thường ngày, "like" được người bản địa, đặc biệt là người trẻ, dùng rất nhiều với hàm ý "nói là, nghĩ là, cảm thấy là": He kept bothering me on the way home. I was like, "can you stop now"? (Anh ấy cứ làm phiền tôi trên đường về nhà. Tôi kiểu, "anh có thôi đi không"?)

Cách nói này làm cho câu chuyện có phần kịch tính hơn và xuất hiện rất nhiều trong các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh. Ví dụ: "And I was like, why are you so obsessed with me?" (Và tôi kiểu, sao anh cứ ám ảnh với tôi thế?) là câu đầu tiên trong bản hit Obsessed năm 2009 của diva Mariah Carey.

"Like" còn được dùng trong mẫu câu hỏi "How do you like ...?" để hỏi ý kiến của người khác: Honey, how do you like my T-shirt today? (Hôm nay em thấy cái áo phông anh mặc thế nào?)

"Like" cũng được dùng để nhấn mạnh vào một đặc điểm hay việc gì đó: There were like a thousand new students this year (Năm nay có tận một nghìn sinh viên mới). Đây cũng là cách nói thông dụng của người bản địa.

Ngoài ra, người nói có thể chêm từ "like" vào câu khi muốn có thêm thời gian suy nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Ví dụ: It's not easy at all to to use less plastic... like... I can't always bring a glass bottle with me everywhere (Dùng ít đồ nhựa hơn không dễ chút nào... kiểu... tôi không thể lúc nào cũng đem theo một chai thủy tinh được). Đây cũng là một mẹo để kéo dài thời gian mà các thí sinh làm những bài thi chuẩn hóa như IELTS có thể dùng khi bí ý tưởng.

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh