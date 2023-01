Dựng lại cầu gỗ dài nhất Việt Nam

Cầu gỗ Ông Cọp, huyện Tuy An nằm cách quốc lộ 1 chưa đến trăm mét, đoạn gần dốc Vườn Xoài bắc qua sông Bình Bá (còn gọi là sông Phú Ngân). Cầu nối các thôn phía bắc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Người dân địa phương đi qua cầu này rút ngắn khoảng cách khoảng 10 km so với di chuyển từ huyện Tuy An qua thị xã Sông Cầu, hoặc đi TP Quy Nhơn (Bình Định).

Tuy nhiên, cứ đến mùa mưa bão, cầu lại đổ sập. Mội số cá nhân đã tự bỏ chi phí để mua nguyên vật liệu để dựng lại cầu, phục vụ nhu cầu đi lại cho dân địa phương.