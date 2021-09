Dừng kinh doanh khi đã thấy đủ

Hôm nay mưa buồn, tôi ngồi nhớ lại những khoảnh khắc trong đời, thành công như giờ là cả quá trình phấn đấu và có công không nhỏ từ vợ nhỏ bé của tôi.

Chúng tôi quen và yêu từ thời sinh viên, ra trường hai năm rồi cưới. Sau cưới, tài sản của vợ chồng là hai chiếc xe máy và 50 triệu đồng tiền mừng cưới ba mẹ cho. Vợ chồng thuê trọ, may mắn cả hai đều có công việc ổn định dù lương chỉ đủ sống, không dư giả gì. Tôi may mắn có được em. Em hiền, thật thà, hiểu biết, quan tâm, thương yêu chồng. Em không quá đẹp nhưng có duyên. Tôi bị chinh phục bởi tính cách của em. Trong hôn nhân, đôi khi tôi hơi quá đáng với em, dần dần cũng biết tiết chế và thấy mình sai. Tính em thật thà, sống tình cảm với gia đình nội ngoại, được gia đình hai bên yêu thương. Ba mẹ tôi rất thương em.

Những năm đầu tôi làm cho công ty nhà nước, luôn hoàn thành công việc, không từ chối việc gì dù cực nhọc. Sau hai năm, tôi được sếp tin tưởng giao những hợp đồng lớn hơn. Tôi đi tiếp khách nhiều nên cũng tạo được các mối quan hệ, quan trọng nhất là am hiểu lĩnh vực mình đang làm. Sau 4 năm làm ở đây, tôi xin nghỉ việc, lập công ty riêng. Khởi đầu sự nghiệp do chính mình lèo lái làm tôi rất áp lực. Nguồn vốn ít, khách hàng thanh toán chậm, lãi ngân hàng và lãi ngoài dồn dập khiến tôi hoang mang dù đã kiếm được những hợp đồng đầu tiên. Sau một năm công ty bắt đầu có lợi nhuận dù không nhiều, thế nhưng đã giảm nhiều áp lực so với ban đầu. Với những ai sinh gia đã có tài sản thừa kế lớn thì họ đã ở vạch đích; còn xuất phát điểm từ con số không như tôi cần thời gian để tích lũy, trải nghiệm cũng như cố gắng gấp nhiều lần.

Ở tuổi 34, vợ chồng tôi đã có tất cả, những đứa con ngoan, các bất động sản cho thuê và tài sản tích lũy đủ để vợ con có cuộc sống sung túc. Tôi thầm cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh dù ở những lúc khó khăn nhất. Tôi muốn dành cho em và con nhiều điều tốt đẹp. Tôi hay phải công tác xa nhà nên đã lên kế hoạch cuối năm nay sẽ ngưng hoạt động kinh doanh để có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi sẽ kiếm việc gì đó thoải mái về thời gian, làm cho đỡ nhàm chán không quan trọng lợi nhuận nhiều hay ít. Tôi đã đi nhiều rồi và đây làm lúc dành nhiều thời gian bên gia đình, cùng vợ nuôi dạy các con, du lịch đó đây.

Cường

