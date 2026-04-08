Dựng kịch bản 'chồng bị cưa chân', lừa tiền tỷ

Đồng ThápPhan Thị Kim Luyến gửi ảnh bệnh nhân lấy trên mạng, đổi giọng khi gọi điện, từng bước khiến nạn nhân tin có người cần vay gấp, rồi chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.

Ngày 7/4, Luyến ngụ xã Thanh Hưng bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Kim Luyến tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Luyến học lớp 3, có chồng và hai con nhưng đã ly hôn. Sau đó, cô ta quen bà Thu (49 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh), biết người này có nhiều tiền nhàn rỗi.

Tháng 6/2023, cần tiền tiêu xài, Luyến bịa chuyện quen người tên Lê Thị Lệ (45 tuổi, ngụ xã Tháp Mười) có chồng đang nằm viện bị cưa chân, cần vay gấp để điều trị.

Để tạo vỏ bọc, Luyến dùng sim khuyến mãi lập tài khoản Zalo tên "Lê Thị Lệ", kết bạn và nhiều lần nhắn tin kêu khổ với bà Thu. Bị cáo còn bịa đã mua bảo hiểm, sắp được chi trả 3,7 tỷ đồng, nài nỉ cho vay rồi sẽ hoàn trả. Nhằm tăng độ tin cậy, Luyến tải hình ảnh người bị cưa chân trên mạng gửi cho nạn nhân; khi gọi Zalo thì dùng tay che miệng, thay đổi giọng nói để tránh bị phát hiện.

Tin tưởng, bà Thu chuyển trước 10 triệu đồng. Sau đó, Luyến tiếp tục đưa ra các lý do như phát sinh viện phí, chi phí lo bảo hiểm, phí chuyển tiền ngân hàng để nhận tiền bảo hiểm, khiến nạn nhân nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 1,6 tỷ đồng. Lo ngại bị tố giác, Luyến nhờ người chuyển trả lại 58 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Luyến tiếp cận bà Việt (75 tuổi), chủ nhà trọ nơi mình thuê, nói cần vốn mua sầu riêng bán lại, hứa trả lãi 5.000 đồng/1 triệu mỗi ngày. Khi nạn nhân chuyển tiền, cô ta tiếp tục bịa chuyện chồng nằm viện, mẹ chồng có khối u cần phẫu thuật, sẽ bán đất trả nợ để vay thêm.

Bà Việt sau đó nhiều lần chuyển cho Luyến tổng cộng 1 tỷ đồng và 21 chỉ vàng nhẫn, trị giá hơn 157 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2,8 tỷ đồng, Luyến dùng để tiêu xài cá nhân.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.