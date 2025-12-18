Dựng khung sắt chống sạt lở thành nhà Hồ

Tại các vị trí tiếp giáp giữa khung sắt chống đỡ và từng phiến đá, đơn vị thi công kê thêm các mảnh gỗ lim nhằm tạo độ đàn hồi, hạn chế ma sát và tránh tác động trực tiếp của thép lên bề mặt hiện vật cổ.

Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ Nguyễn Văn Long cho biết việc dựng khung thép chống sạt lở là giải pháp cấp bách trước mắt để ổn định kết cấu tường thành. Về lâu dài, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án trùng tu phù hợp nhằm bảo đảm độ bền vững cho kinh đô cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam.