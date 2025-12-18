Dựng khung sắt chống sạt lở thành nhà Hồ

Hệ thống khung thép được cố định chân đế từ mặt đất sau đó dựng áp vào các phiến đá có nguy cơ bị rơi rụng. Tùy theo độ cao của các tảng đá cần được gia cố, đội ngũ kỹ sư sẽ tính toán khung thép phù hợp, tương xứng.
Tại các vị trí tiếp giáp giữa khung sắt chống đỡ và từng phiến đá, đơn vị thi công kê thêm các mảnh gỗ lim nhằm tạo độ đàn hồi, hạn chế ma sát và tránh tác động trực tiếp của thép lên bề mặt hiện vật cổ.
Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ Nguyễn Văn Long cho biết việc dựng khung thép chống sạt lở là giải pháp cấp bách trước mắt để ổn định kết cấu tường thành. Về lâu dài, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án trùng tu phù hợp nhằm bảo đảm độ bền vững cho kinh đô cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam.
Các tấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm được dựng để cảnh báo người dân và du khách, tránh rủi ro đáng tiếc.
Dù được gia cố, chống đỡ, nhiều đoạn tường đá còn nghiêng ngả, nguy cơ tiếp tục đổ sập, hư hỏng nếu gặp mưa bão lớn.
Ngoài gia cố mặt ngoài tường thành, những phiến đá có xu hướng nghiêng vào bên trong cũng được đơn vị thi công chống đỡ bằng những ống sắt tròn để ổn định vị trí như hiện trạng.
Tại khu vực trùng tu, nhà thầu đã tập kết nhiều phiến đá lớn, có tảng nặng 5-7 tấn, để phục vụ việc tu bổ tường thành. Đây là đá xanh nguyên khối, được cho là cùng chủng loại với loại đá từng khai thác từ các dãy núi trong vùng để xây dựng Thành nhà Hồ vào thế kỷ 14.
Sau khi đo đạc kích thước phù hợp, các phiến đá sẽ được chế tác bề mặt nhằm bảo đảm sự đồng nhất với kết cấu và hình dáng các bức tường đá hiện hữu.
Đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cho biết sau khi hoàn thành gia cố các đoạn tường thành hư hỏng, du khách được tham quan những khu vực này nhưng chỉ di chuyển bên ngoài lớp rào chắn để đảm bảo an toàn.
Cổng Bắc thành nhà Hồ còn tương đối nguyên vẹn dù nhiều đoạn tường thành hai phía đều hư hỏng nặng. Giai đoạn 2025-2028, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chi 350 tỷ đồng tôn tạo nhiều hạng mục lớn ở di sản này như Điện Hoàng Nguyên, hào thành phía Nam, chống thấm mái và tường tại các cổng thành cùng nhiều hạng mục kỹ thuật, phụ trợ khác.
Thành Nhà Hồ được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Hồ Quý Ly. Đây là một trong những công trình kiến trúc đá độc đáo nhất còn lại ở Việt Nam. Với kỹ thuật xây dựng bằng những khối đá xanh nặng hàng tấn ghép chồng khít mà không dùng vôi vữa, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2011. Qua hơn 600 năm tồn tại, công trình vẫn giữ được nhiều dấu tích nguyên gốc, có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, quân sự và khảo cổ học.
Lê Hoàng