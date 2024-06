'Dũng khí'

Mình 29 tuổi, quê ở tỉnh và muốn sống ở thủ đô, ngoại hình ưa nhìn, tập gym, sống có nguyên tắc, không gia trưởng, trưởng thành.

"Vì rằng: cho dù là người chăn cừu, người khách thương hay người thủy thủ nay đây mai đó nào cũng có một kẻ khiến cho họ quên đi mất thú vui đi tới cùng trời cuối đất", trích Nhà giả kim.

Xin chào, chắc bạn hiểu được ý của mình rồi chứ. Đó là câu nói mình thích nhất trong truyện. Nói thêm rằng chính mình cũng nhận thấy có tính cách và con đường giống với cậu bé chăn cừu Santiago. Học một thứ, rồi khi ra trường, mặc cho gia đình ngăn cấm, mình vẫn chọn con đường khác, rồi phải làm những công việc vất vả hơn và sau đó tìm ra được mục tiêu của đời mình.

Khi hiểu bản thân muốn gì thì không còn cảm thấy phải so sánh với người khác, và có cho mình mục tiêu cả đời, chính là được tự do, tự do về suy nghĩ, về tài chính, để có thể làm những gì mình thích và đi khám phá những chân trời mới lạ.

Khi đọc tới đây, chắc mọi người sẽ cho là một kẻ mộng mơ chứ gì. Chưa hẳn, mình rất thực tế, mình hiểu là phải kiếm thật nhiều tiền trước đã, phải lo cho gia đình, bố mẹ thật ổn, thế mới là tự do trong suy nghĩ được. Thế nên, bạn có tưởng tượng được không, một người học nghề kỹ sư, trắng tay sau hai năm ra trường rồi đi buôn bán nhỏ, rồi cuối cùng trở thành một người đầu tư cổ phiếu. Nói "nhà đầu tư", nghe có vẻ lớn lao với nhiều người, nhưng không dám nghĩ thì sao dám làm. Cho dù mình hiện cũng không giỏi giang gì, nhưng không ngừng học hỏi, mất không tiếc, được không khoe thì nhất định sẽ có ngày nở hoa. Chí ít với một người từ nông thôn, vốn ra đời như tờ giấy trắng, mình đã đi xa hơn những người mà bản thân biết rồi.

Tới đây, mình nghĩ là tới tuổi kết hôn rồi. Bản thân mong muốn gặp được người hiểu biết, suy nghĩ chín chắn, vì họ biết trân trọng những cơ hội, biết cố gắng, tôn trọng và quan tâm người khác. Về ngoại hình thì ưa nhìn, nhỏ nhắn khoảng 1m6, khoảng 24-29 tuổi. Mình có mong muốn nhỏ đó là bạn muốn sống ở thủ đô và không ngại gặp mặt. Bởi chúng ta không thể biết một người như thế nào chỉ qua vài tin nhắn được đâu, giống như coi mắt vậy, phải gặp mới biết được. Nếu bạn ngại thì thôi xin lỗi nha.

Về bản thân, vừa 29 tuổi, quê ở tỉnh và muốn sống ở thủ đô, ngoại hình ưa nhìn, tập gym, cao 1m7, nặng 70 kg, sống có nguyên tắc, không gia trưởng, trưởng thành. Tính cách phóng khoáng, dễ chịu, lắng nghe và quan tâm. Nhược điểm: chưa có nhà và không đủ tiền mua nhà.

Kết thúc: có thể nhiều người cho là mình yêu cầu tìm bạn gái khắt khe, cầu toàn, rồi hoàn cảnh bản thân đâu có khá gì còn bày đặt. Nhưng mỗi người có mỗi quan điểm mà, mình chỉ muốn lấy một người như thế thôi. Tiêu đề bài viết này là "Dũng khí", mình có dũng khí để làm những điều bản thân muốn thì cũng có dũng khí để tìm một người như thế.

