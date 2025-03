Dùng 'It' và 'Do so' để tránh lặp trong tiếng Anh

"It" và "Do so" là hai cách đơn giản để giảm lặp từ trong giao tiếp tiếng Anh mà vẫn dễ hiểu, mạch lạc.

"It" được dùng để thay thế thứ đã được đề cập trước đó trong câu và không mang tính nhấn mạnh.

Ví dụ: I watched the movie last night. The movie was fantastic.

Câu viết lại: I watched the movie last night. It was fantastic (Tôi đã xem bộ phim tối qua. Nó thật tuyệt vời).

Hay: She bought a new phone yesterday. The phone is very sleek.

Câu viết lại: She bought a new phone yesterday. It is very sleek (Cô ấy đã mua một chiếc điện thoại mới hôm qua. Nó rất sang trọng).

"Do so" được dùng để thay thế cho hành động đã được nhắc đến trước đó, tránh lặp lại động từ.

Ví dụ: She asked me to call her later. I will call her.

Câu mới: She asked me to call her later. I will do so (Cô ấy yêu cầu tôi gọi cô ấy sau. Tôi chắc chắn sẽ làm vậy).

Ở đây, "do so" thay thế cho "call her", giúp tránh lặp lại động từ "call".

Một ví dụ khác: While some began working out to improve their physique, others reported working out to enhance their health.

Câu sử dụng "do so": While some began working out to improve their physique, others reported doing so to enhance their health (Trong khi một số người bắt đầu tập thể dục để cải thiện vóc dáng, những người khác lại báo cáo rằng họ làm vậy để nâng cao sức khỏe).

"Doing so" ở đây giúp tránh lặp lại từ "working out", làm cho câu trở nên ngắn gọn hơn.

Thực hành dùng "It" và "Do so" với trắc nghiệm sau:

Thanh Thư