Dùng Internet tốc độ cao có thể gây béo phì

Nghiên cứu cho thấy việc truy cập Internet tốc độ cao có thể gây tác động đến hoạt động thể chất và thói quen ăn uống của người dùng.

Tình trạng béo phì chủ yếu do lối sống thay đổi, sức khỏe và yếu tố môi trường, cũng như việc ăn uống không khoa học và ít vận động. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Monash, Đại học Melbourne và Đại học RMIT tại Australia, việc sử dụng Internet cũng gây ra béo phì.

"Việc tiếp cận kết nối Internet tốc độ ngày càng cao sẽ làm giảm các chỉ số đáp ứng theo khuyến nghị về hoạt động thể chất tối thiểu do Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất", tiến sĩ Klaus Ackermann từ Đại học Monash và là thành viên nhóm nghiên cứu, giải thích. "Có nghĩa, cá nhân trở nên ít vận động hơn".

Một người đang chơi game. Ảnh: Deposit

Được đăng trên tạp chí Economics & Human Biology, nghiên cứu đưa ra kết luận sau khi phân tích 14 nhóm dữ liệu trong khảo sát về Động lực hộ gia đình, thu nhập và lao động (HILDA), kết hợp dữ liệu triển khai mạng băng thông rộng quốc gia (NBN) tại Australia từ năm 2012. Đây cũng là năm dự án cơ sở hạ tầng NBN dần nâng cấp các hệ thống mạng, cải thiện đáng kể tốc độ kết nối.

Cụ thể, cứ mỗi 1% gia tăng tỷ lệ chấp nhận NBN, chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình tăng 1,57 kg/bình phương chiều cao, còn tỷ lệ béo phì tăng 6,6%.

"Hành vi ít vận động được thúc đẩy khi Internet nhanh hơn, khiến người dùng lên mạng trong thời gian dài hơn, dẫn đến tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn, góp phần gây ra béo phì", Ackermann nói. "Ăn vặt khi dùng máy tính khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Việc tiếp cận hàng hóa, dịch vụ giao hàng tận nơi, giao tiếp không cần gặp trực tiếp làm giảm thêm cơ hội tham gia vào hoạt động thể chất".

Đây không phải nghiên cứu duy nhất đề cập đến việc Internet khiến tỷ lệ béo phì gia tăng. Đầu năm nay, nghiên cứu khác từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy mối tương quan giữa BMI tăng tỷ lệ thuận với việc sử dụng Internet. Năm 2019, thảo luận khoa học từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, cho rằng "có mối liên hệ đáng kể giữa sử dụng Internet tốc độ cao với tỷ lệ thừa cân và béo phì". Người dùng mạng tốc độ nhanh có tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì cao hơn 47% so với người dùng ở tốc độ ngang mức trung bình.

Theo New Atlas, béo phì là mối quan tâm đáng kể về sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, do tăng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường. "Do việc tiếp cận Internet tốc độ cao liên quan đến hành vi ít vận động, nghiên cứu của chúng tôi nhằm cảnh báo việc tiếp xúc mạng máy tính quá lâu là không tốt. Việc vận động thể chất rất quan trọng", Ackermann nói thêm.

Bảo Lâm