Dùng hợp đồng cho thuê 50 năm để lừa bán nhiều căn hộ chung cư

TP HCMMai Thái An, 41 tuổi, cùng vợ thuê vẽ bản thiết kế sai thực tế, tăng số phòng rao bán, gian lận hợp đồng mua bán thành cho thuê dài hạn 50 năm.

Ngày 6/11, An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi) bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 3 người khác bị bắt cùng tội danh là Bùi Văn Vinh (40 tuổi, Giám đốc Công ty CPĐT địa ốc Phú Quý), Trần Cát Tường (24 tuổi, Giám đốc Công ty Lava Smile) và Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty CPDV BĐS Bảo Nam).

Mai Thái An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Trân

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng An đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh). Tháng 6/2020, công trình tại đây được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng thi công nhà ở gồm một tầng hầm, một lửng và 5 lầu.

Sau đó, An liên hệ với Vinh, Toàn thực hiện một bản thiết kế khác, tăng thêm một tầng trên giấy tờ, ngăn 57 phòng (tăng 12 phòng) so với giấy phép. Do giấy tờ nhà đất đã thế chấp ngân hàng nên nếu muốn mua bán (thực chất cho thuê lâu dài), anh ta sẽ không thể mang ra công chứng.

Thay bản thiết kế, gắn mác chung cư Ecohome bán cho nhiều người Cảnh sát khám xét nhà vợ chồng Mai Thái An. Video: Bảo Trân

Để hợp thức hóa việc này, An, Vinh thỏa thuận để Công ty Phú Quý, do Vinh làm giám đốc, ký biên bản chứng kiến hợp đồng. Tiếp đó, vợ chồng Vinh cũng đặt hàng để các đồng phạm chỉ đạo các nhân viên môi giới, đăng quảng cáo trên mạng, rao bán căn hộ giá rẻ.

Nhân viên các công ty bất động sản cũng dẫn khách đi xem nhà mẫu, phần lớn khách tưởng là mua bán nhưng khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Trong quá trình này, phía môi giới liên tục trấn an, hứa hẹn sẽ công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như hợp đồng mua bán.

Năm 2023, khi Công ty Phú Quý không môi giới nữa, An chuyển sang thuê Tường, đứng ra thành lập Công ty Lava Smile để chứng kiến, đóng dấu pháp nhân các hợp đồng chứng thực. Song khi xác minh, nhà chức trách phát hiện doanh nghiệp này không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.

Những đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Bảo Trân

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên. Ngoài ra, vợ chồng An còn cùng lúc ký hợp đồng bán (cho thuê dài hạn) 7 căn hộ (mỗi căn cho hai người khác nhau) để lấy tiền nhưng không giao nhà.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, thông qua các công ty bất động sản, An, Giàu đã ký tổng cộng 57 Hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm). Đối với tầng xây trái phép, họ đã ký bán cho 9 người. Tổng số tiền vợ chồng này đã nhận là hơn 50 tỷ đồng, trong đó Vinh được chia 1,2 tỷ, Tân hưởng 150 triệu.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng - Bảo Trân