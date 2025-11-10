Dùng hóa chất diệt chấy, người phụ nữ bỏng giác mạc

Quảng NinhNgười phụ nữ 44 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì bỏng kết giác mạc sau khi để dung dịch diệt chấy chảy vào mắt.

Ngày 10/11, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt đỏ, đau rát, cộm chói. Theo chia sẻ, trong lúc ủ tóc bằng thuốc diệt chấy tại nhà, bà không may để hóa chất chảy xuống mắt.

Tại Khoa Mắt, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng kết giác mạc. Ngay lập tức, kíp trực rửa sạch mắt, kết hợp sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và các loại thuốc tăng cường dinh dưỡng cho giác mạc. Sau điều trị, các triệu chứng đau rát đã giảm và thị lực của người bệnh dần cải thiện.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người bệnh. Ảnh: Xuân Hoa

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc để gội đầu, ủ tóc hay diệt chấy. Khi không may bị hóa chất bắn vào mắt, nạn nhân cần rửa ngay bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ tổn thương thị lực vĩnh viễn.

Lê Tân