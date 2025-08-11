Dựng hiện trường tự tử để trốn công an

Đăk LăkPhạm Ngọc Nông ra đầu thú, thừa nhận lừa đảo 2,1 tỷ đồng của các gia đình muốn làm giấy tờ đất, sau đó tạo hiện trường vụ tự tử rồi bỏ trốn.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã vận động Nông, 42 tuổi - bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra đầu thú.

Phạm Ngọc Nông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Trước đó, Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đăk Lăk) xác định, giai đoạn 2019-2022 Nông dùng thủ đoạn gian dối nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo 3 hộ dân tại thị xã Đông Hòa, chiếm đoạt tổng cộng 2,1 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, anh ta trốn khỏi nơi cư trú, đến bãi biển Hòa Hiệp bỏ lại một vài đồ cá nhân, giấy tờ tùy thân tạo hiện trường "đã tự tử" để qua mắt cơ quan điều tra. Nông sau đó lẩn trốn tại nhiều tỉnh miền Tây.

Tuy nhiên, cảnh sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều bị hại, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự nên đã huy động các lực lượng truy tìm. Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Yên (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nông.

Mới đây, được công an và gia đình vận động, Đông đã ra đầu thú.

Bùi Toàn