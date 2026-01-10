Dùng Facebook ảo lừa bán điện thoại giá ưu đãi

Đà NẵngLợi dụng thông tin giảm giá nội bộ của hãng điện thoại, Nguyễn Quang Đại tạo tài khoản Facebook giả, dàn dựng giao dịch mua bán để chiếm đoạt tiền của người quen.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Quang Đại (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Quang Đại. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7/1, công an tiếp nhận đơn trình báo của nam thanh niên trú phường Bàn Thạch (Đà Nẵng) về việc bị Đại chiếm đoạt hơn 96 triệu đồng thông qua hình thức nhờ mua điện thoại di động được hưởng chiết khấu.

Cơ quan chức năng xác định, dù đã nghỉ việc tại một siêu thị điện máy và không hề có thông tin về chương trình ưu đãi, Đại vẫn tự nhận có thể đứng tên mua điện thoại OPPO dòng Find X9 với mức giảm 30-40% so với giá thị trường. Bị can rủ nạn nhân góp tiền mua năm chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời.

Để tạo lòng tin, Đại lập tài khoản Facebook giả mang tên "Mỹ Linh", tự dàn dựng các đoạn hội thoại hỏi mua điện thoại, trao đổi giá bán, mức chiết khấu, rồi chụp màn hình gửi cho bị hại. Tin tưởng, nạn nhân đã nhiều lần chuyển khoản cho Đại, tổng cộng 96,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Đại không thực hiện việc mua điện thoại như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện cuối tháng 12/2025, Đại tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Mỹ Linh" để lừa chiếm đoạt một số thuê bao điện thoại có giá trị. Khi đang tìm cách rao bán, cầm cố, Đại bị bắt.

Làm việc với cơ quan công an, Đại đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngọc Trường