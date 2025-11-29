Dùng drone chuyển lưỡi cưa vào tù để vượt ngục

PhápCảnh sát cảnh báo hai phạm nhân nguy hiểm đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Dijon nhờ lưỡi cưa do máy bay không người lái thả từ trên không xuống.

Nhân viên an ninh nhà tù Maison d'arrêt de Dijon ở miền đông nước Pháp phát hiện vụ việc vào rạng sáng 27/11.

Thanh niên 19 tuổi bị giam giữ chờ xét xử từ tháng 10/2024 vì tội giết người liên quan đến ma túy, và một người đàn ông 32 tuổi bị giam giữ từ năm 2023 vì cáo buộc đe dọa và bạo lực. Họ đã dùng "lưỡi cưa thủ công kiểu cũ" để cưa đứt song sắt phòng giam, rồi dùng chăn để nhảy qua hàng rào thép gai bao quanh nhà tù.

Cảnh sát đang huy động lực lượng truy lùng bộ đôi này và cảnh báo họ là tù nhân nguy hiểm.

Cổng chính nhà tù Maison d'arrêt de Dijon. Ảnh: info-beaune

Theo Liên đoàn Lao động Force Ouvrière, vụ vượt ngục diễn ra sau nhiều tháng cảnh báo về tình trạng an ninh yếu kém tại Dijon. Trong bài đăng trên Facebook, tổ chức này cho biết ban quản lý nhà tù đã từ chối "nhìn nhận thực tế" trước những lời kêu gọi tăng cường nhân sự và "làm lưới chắn không thể cưa xuyên qua".

Theo Bộ Tư pháp Pháp, cơ sở giam giữ này được xây dựng từ năm 1853, quá tải và trong tình trạng xuống cấp, giam giữ 311 tù nhân trong không gian chỉ dành cho 180 người.

Đây là vụ vượt ngục mới nhất trong một loạt vụ việc xảy ra tại các nhà tù trên khắp nước Pháp. Tuần trước, một tù nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù Rennes-Vézin ở Ille-et-Vilaine. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin lập tức sa thải giám đốc nhà tù sau sự cố này.

Các nhà tù Pháp đang quá tải, với số liệu chính thức từ tháng 7 cho thấy 85.000 tù nhân đã bị giam giữ trong những không gian chỉ được thiết kế cho 62.509 người. Tỷ lệ lấp đầy trung bình là 135,9%, với khoảng 29 cơ sở vượt ngưỡng 200%.

Các vụ vượt ngục trước đây đã làm nổi bật vấn đề nhức nhối trong hệ thống nhà tù Pháp, bao gồm vụ vượt ngục của trùm ma túy khét tiếng Mohamed Amra, biệt danh "The Fly". Kẻ này trốn thoát khỏi xe chở tù vào tháng 5/2024 khi xe dừng ở một trạm thu phí đường bộ với sự giúp đỡ của các đồng phạm.

Hai nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ vượt ngục, ba người khác bị thương. Cảnh sát mở cuộc truy lùng quy mô lớn kéo dài nhiều tháng, dẫn độ Mohamed từ Romania về Pháp và chuyển đến một nhà tù an ninh tối đa mới.

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, People)