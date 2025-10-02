Dừng đón khách ở hẻm Tu Sản vì lũ lớn trên sông Nho Quế

Tuyên QuangMực nước sông Nho Quế dâng cao do ảnh hưởng bão, buộc toàn bộ hoạt động du thuyền tham quan hẻm Tu Sản phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ hoạt động du lịch trên sông Nho Quế đã tạm dừng từ chiều 30/9, sau khi lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nho Quế 1 vượt mức 1.570 m³/s - được xác định là cấp "lũ đặc biệt lớn".

Quyết định được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch Tu Sản đưa ra theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong điều kiện mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra tại phường Hà Giang (Tuyên Quang) và các tỉnh miền núi phía Bắc.

"Lưu lượng nước về hồ ngày 1/10 đạt đỉnh 1.578 m³/s. Đây là mức nước rất nguy hiểm, chảy xiết và khó lường", đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 cho biết. Theo quy trình vận hành hồ chứa, khi lũ vượt ngưỡng này, mọi hoạt động trên lòng hồ phải dừng hoàn toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc tạm dừng đột ngột khiến hoạt động du lịch tại một trong những điểm đến biểu tượng của Hà Giang bị ngưng trệ. Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch Tu Sản, hiện có hơn 50 thuyền phục vụ hơn 1.000 lượt khách đi thuyền trên sông mỗi ngày.

Không chỉ hoạt động đi thuyền bị đình chỉ, nhiều tuyến đường kết nối với khu vực sông Nho Quế cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở cao. Tuyến đường xuống bến thuyền, hướng đi xã biên giới Sơn Vĩ, nước chảy xiết, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu.

Nước lũ trên sông Nho Quế, ngày 1/10. Ảnh: Hà Linh

Sở Du lịch tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các đơn vị lữ hành và du khách tạm thời không lên kế hoạch tham quan các điểm du lịch như sông Nho Quế, các cung đường trekking ven sông, núi cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở lưu trú tại khu vực Mèo Vạc được yêu cầu đảm bảo an toàn và hỗ trợ tối đa cho du khách đang mắc kẹt, một số homestay đã chủ động giảm giá hoặc miễn phí đêm nghỉ cho khách gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn tại Hà Giang có thể còn kéo dài trong 1-2 ngày tới, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi vẫn ở mức cao. Các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 giờ để xử lý các điểm sạt lở, cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Hoạt động du lịch trên sông Nho Quế sẽ được xem xét mở lại khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới mức báo động cấp 1 và điều kiện thời tiết ổn định, đảm bảo an toàn cho du khách.

Sông Nho Quế chảy qua hẻm vực Tu Sản - được mệnh danh là một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á - là sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến với Hà Giang. Đi thuyền trên dòng sông màu ngọc bích, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của hẻm vực là trải nghiệm không thể bỏ lỡ của nhiều du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Bích Phương