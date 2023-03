Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, gây chết người

Hải PhòngÔng Phạm Văn Công bị tạm giữ vì kéo dây điện từ nhà ra ruộng lúa bẫy chuột khiến một nam thanh niên mắc vào, tử vong.

Ông Công, 54 tuổi, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương đang bị điều tra về cái chết của anh Giàng Mý Sáng tại ruộng lúa nhà mình, Công an huyện An Dương thông tin ngày 27/3.

Tối 25/3, anh Sáng cùng ba người bạn đang trọ ở thôn Hòa Bình, xã Đồng Thái mang đèn pin ra cánh đồng thôn Đào Yêu bắt cá. Đến 22h30, anh Sáng đi đến ruộng lúa nhà ông Công thì mắc vào dây điện, bị giật bất tỉnh. Những người đi cùng đưa Sáng đến trạm y tế cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Thửa ruộng xảy ra sự việc được ông Công thuê lại của các hộ dân để trồng lúa. Để chống chuột phá hoại, ông kéo dây điện từ nhà ra ruộng.

Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định, người sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Theo Công văn 81 năm 2022 của Tòa án nhân dân Tối cao, trường hợp xảy ra điện giật dẫn đến thương tích hoặc chết người, người sử dụng điện bẫy chuột có thể bị truy tố về tội Giết người hoặc Vô ý giết người.

Hiện, người dân nhiều nơi vẫn sử dụng dòng điện có hiệu điện thế cao để bẫy diệt chuột ngoài cánh đồng lúa. Ngày 13/3, Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giam Nguyễn Văn Tình, 45 tuổi, ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống do giăng bẫy điện ở ruộng khiến hai người tử vong đi bắt cá tử vong.