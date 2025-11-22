Dùng dao rọc giấy rạch mặt bạn của chồng vì ghen

Đồng ThápSau cuộc điện thoại với chồng, Lê Huỳnh Anh, 39 tuổi, đến tiệc nhậu, cầm dao rọc giấy rạch mặt nữ chủ nhà trước mặt nhiều người.

Ngày 22/11, bà Anh, cựu cán bộ văn phòng UBND và HĐND phường Trung An, bị VKSND khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn khởi tố bị can để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nghi can được tại ngoại.

Lê Huỳnh Anh thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Nam An

Trước đó, tối 25/10, Huỳnh Anh đang ngồi nhậu tại nhà bạn và gọi điện cho chồng. Ông này cho hay đang uống rượu tại nhà người phụ nữ 33 tuổi ở xã Long Hưng.

Nhà chức trách cáo buộc, bực tức vì ghen, Huỳnh Anh thuê taxi đến nơi này. Thấy chồng 41 tuổi đang ngồi nhậu với nhóm bạn, người vợ rút dao rọc giấy mang theo rạch nhiều nhát vào mặt nữ chủ nhà, chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn.

Con dao tang vật vụ án. Ảnh: Nam An

Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 23%.

Nam An