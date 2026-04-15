Hà NộiLê Văn Dương trong lúc đánh nhau vì mâu thuẫn của chị gái với chồng cũ đã đã dùng dao đâm anh rể tử vong tại chỗ.

Ngày 15/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Hồng Hà đang điều tra hành vi của Dương, 27 tuổi, quê Thanh Hóa.

Công an khống chế Lê Văn Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, chị gái của Dương và chồng cũ trước đó có phát sinh mâu thuẫn. Tối 13/4, trong lúc đánh nhau, Dương bị xác định đã dùng dao đâm tử vong anh rể cũ tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ.

Nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường khống chế nghi phạm và ổn định tình hình. Hai con dao là tang vật của vụ án và nghi phạm được bàn giao ngay sau đó cho Công an phường Hồng Hà.

Phạm Dự