Bộ bàn ăn 9 món thủy tinh cường lực Pháp Duralex Lys Creole màu nâu khói có giá giảm 10% còn 611.000 đồng (giá gốc 679.000 đồng). Bộ sản phẩm gồm 4 chén đường kính 10,5 cm; hai tô 17 cm; hai dĩa 19 cm và một dĩa sâu lòng 19,5 cm. Chất liệu thủy tinh cường lực có thể chịu lực gấp 2,5 lần so với thuỷ tinh thường. Sản phẩm không chứa chất độc hại, không bị ố, không nhiễm màu và mùi trong quá trình sử dụng, dùng được cho tủ đông lạnh, lò vi sóng, máy rửa chén, có thể chịu sốc nhiệt từ -4 độ C đến 130 độ C.