Dùng công nghệ in 3D sinh học điều trị tổn thương dạ dày

Thay vì phẫu thuật phức tạp, các mô mới được in 3D sinh học trực tiếp lên vùng tổn thương ở thành dạ dày để chữa lành tế bào, giúp phục hồi chức năng.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) phát triển phương pháp mới trong xử lý các tổn thương dạ dày bằng cách sử dụng robot siêu nhỏ có chức năng in 3D sinh học, chế tạo các bộ phận y sinh mô phỏng tối đa các đặc điểm mô tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một nguyên mẫu robot siêu nhỏ mang tên Robot Delta, sau đó đưa vào dạ dày qua ống nội soi để điều trị. Robot Delta có chuỗi chuyển động gồm một khung cố định và ba cánh tay hoạt động trên nền tảng kỹ thuật vi cơ điện tử PC-MEMS.

Robot Delta thực hiện chức năng in 3D các tế bào mô dạ dày và tế bào cơ trơn. Ảnh: China 3D Print.

Ba cánh tay của robot đi vào đường ống nội soi, dẫn theo loại mực sinh học hydrogel qua ống kim đầu 23G (kích thước một inch), để tạo thành một lớp màng bao phủ vết thương dạ dày. Lớp thứ hai được nhóm nghiên cứu sử dụng thêm một loại mực sinh học chứa tế bào mô dạ dày và tế bào cơ trơn để hình thành các mô nâng đỡ của mạch máu, nhằm phục hồi chức năng dạ dày và bộ phận liên quan.

Thử nghiệm kiểm tra tính hiệu quả của mẫu robot này, nhóm tiến hành theo hai quy trình, gồm tạo tấm màng vào thành dạ dày và in sinh học các tế bào sống để chữa lành vết thương.

"Quá trình in và nuôi cấy tế bào trong 10 ngày cho thấy các tế bào này có khả năng tồn tại lâu dài và phát triển bền vững, chức năng di truyền của các tế bào trong mô được tái tạo, cấu trúc hai lớp ổn định, sợi in mịn", Giáo sư Xu Tao, trưởng nhóm nghiên cứu nói và cho biết cần thêm một số nghiên cứu khác, như giảm kích cỡ nền tảng in 3D sinh học và mực in sinh học.

Các vết thương ở thành dạ dày là bệnh lý phổ biến trong hệ tiêu hóa, cần điều trị bằng thuốc và phẫu thuật phức tạp. Việc in 3D sinh học tạo ra các mô trực tiếp cho vùng tổn thương để sửa chữa và hoàn thiện tế bào là phương thức hữu ích để xử lý vấn đề này.

Nguyễn Xuân (Theo China 3D Print)