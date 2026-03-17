Dựng chuyện bị cướp, người phụ nữ bị phạt

Gia LaiNgười phụ nữ 28 tuổi cầm cố điện thoại lấy tiền trả nợ, sợ gia đình biết nên dựng chuyện bị cướp túi xách.

Ngày 17/3, Công an phường Thống Nhất ra quyết định xử phạt người phụ nữ ở phường Pleiku 3,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an.

Trước đó khoảng một tuần, người này đến trình báo bị hai người lạ cướp giật túi xách trên đường Yết Kiêu. Bên trong có một điện thoại iPhone 16 Pro Max và tiền mặt.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường liên quan, nhà chức trách không phát hiện dấu vết của vụ cướp. Lời khai của người báo tin cũng xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn, không thống nhất.

Trước các chứng cứ, người phụ nữ thừa nhận do khó khăn tài chính nên đã mang điện thoại đi cầm cố để trả nợ và chi tiêu cá nhân, sau đó dựng chuyện bị cướp nhằm che giấu sự việc với gia đình.

Trần Hóa