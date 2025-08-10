Dùng ChatGPT săn vé máy bay giá rẻ

MỹMột chuyên gia tài chính cá nhân đã tiết lộ cách anh dùng ChatGPT để mua được vé máy bay chỉ 92 USD, trong khi giá gốc lên tới 1.050 USD, nhờ câu lệnh đặc biệt.

Casper Opala, nhà sáng tạo nội dung về tài chính cá nhân với biệt danh Casper Capital ở Chicago nói đã tìm ra cách săn vé máy bay hiệu quả hơn cả các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google Flights hay Skyscanner.

Trên trang cá nhân có hơn 8 triệu người theo dõi, Casper kể lại câu chuyện mua được một chuyến bay với giá chỉ 92 USD trong khi giá niêm yết là 1.050 USD. Bí quyết của anh nằm ở việc sử dụng ChatGPT, công cụ anh gọi là "đại lý du lịch mới có khả năng khám phá những gì Google bỏ sót".

Casper cho rằng ChatGPT có thể giúp hành khách tiết kiệm đáng kể chi phí nếu biết cách đặt câu lệnh thông minh. Anh nhấn mạnh 28% các chuyến bay giá rẻ vẫn tồn tại nhưng "vô hình" trên các nền tảng tìm kiếm thông thường.

Casper Opala chia sẻ 7 câu lệnh mẫu để dùng Chat GPT săn vé máy bay giá rẻ. Ảnh: @CasperOpala

Chuyên gia này đã chia sẻ 7 bước, hay còn gọi là 7 câu lệnh mẫu, bản thân luôn sử dụng để tìm được giá vé tốt nhất cho mọi chuyến đi.

7 câu lệnh săn vé máy bay giá rẻ với ChatGPT

Để tìm chuyến bay rẻ nhất trong tháng tới, bao gồm cả các đường bay ẩn và sân bay thay thế: Hãy tìm cách bay rẻ nhất từ [Thành phố A] đến [Thành phố B] vào tháng tới, bao gồm các đường bay ẩn và sân bay thay thế.

Để khám phá các hãng bay ít tên tuổi không có trên các trang tìm kiếm lớn: Những hãng hàng không giá rẻ nào khai thác đường bay này mà không được liệt kê trên Google Flights hay Skyscanner?

Yêu cầu gợi ý các thành phố quá cảnh để giảm giá vé, kể cả khi phải đặt hai vé riêng biệt: Gợi ý các thành phố quá cảnh giúp giảm giá vé, ngay cả khi cần đặt hai vé riêng.

Săn các vé bị lỗi giá, khuyến mãi chớp nhoáng hoặc các chuyến bay rẻ bất thường: Có vé lỗi giá, khuyến mãi chớp nhoáng hoặc chuyến bay rẻ bất thường nào khởi hành từ [sân bay của tôi]trong tháng này không?

So sánh giá vé trên mọi nền tảng tại thời điểm tìm kiếm: So sánh chuyến bay này trên tất cả các nền tảng, nơi nào có giá rẻ nhất ngay bây giờ?.

Thiết lập tính năng theo dõi và cảnh báo khi giá vé giảm: Theo dõi đường bay này trong 4 ngày, báo cho tôi nếu giá giảm xuống dưới 95 USD.

Kiểm tra phương án đặt hai vé một chiều so với vé khứ hồi: Liệu đặt hai vé một chiều có rẻ hơn giá vé khứ hồi không? Kiểm tra cả hai.

7 câu lệnh mẫu khi sử dụng Chat GPT có thể giúp tiết kiệm 10 lần tiền mua vé máy bay. Ảnh minh họa: Shutterstock

Casper khẳng định phương pháp này thành công đến mức anh hoàn toàn tin tưởng vào nó. "Hãy quên việc trung thành với một hãng bay hay đoán mò giá vé. ChatGPT là đại lý du lịch mới của bạn và nó không bao giờ nghỉ ngơi", anh nói.

Minh Phương (Theo Dailymail)