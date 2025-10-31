Dùng chất nổ cướp công ty kim loại quý ở Pháp

Cảnh sát Pháp đã bắt 6 tên cướp có vũ trang dùng chất nổ đột nhập công ty kim loại quý ở thành phố Lyon giữa ban ngày.

6 người mặc đồ cảnh sát và mang theo súng trường đã sử dụng chất nổ để đột nhập công ty kim loại quý Pourquery Laboratories ở thành phố Lyon, phía đông nam Pháp chiều 30/10.

5 nhân viên phòng thí nghiệm "bị thương nhẹ trong vụ nổ", trong đó 3 người được đưa tới bệnh viện kiểm tra. 28 nhân viên có mặt khi nhóm cướp tấn công.

Clément, nhân viên của một công ty gần Pourquery Laboratories, cho biết anh và các đồng nghiệp đã nghe thấy tiếng nổ lớn. "Chúng tôi nấp sau cửa sổ và có thể thấy vụ cướp diễn ra. Chúng tôi thấy 4 người đeo mặt nạ được trang bị vũ khí hạng nặng kiểu súng trường Kalashnikov. Họ trông rất bình tĩnh và chuyên nghiệp", anh nói.

Nhân chứng này thêm rằng khi rời đi, các nghi phạm mang theo nhiều túi nhỏ "có thể chứa kim loại quý". Toàn bộ cuộc tấn công diễn ra trong vòng 10 phút.

Cảnh sát kiểm tra khu vực phía ngoài Pourquery Laboratories ở Lyon, Pháp sau vụ cướp ngày 30/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng bắt 6 nghi phạm và thu hồi số tài sản bị cướp ước tính khoảng 12 triệu euro (13,8 triệu USD). Một nguồn tin am hiểu vụ án cho biết nhóm cướp là những tên tội phạm chuyên nghiệp và đã bị bắt tại thị trấn Venissieux lân cận. Cảnh sát cũng tịch thu súng trường tấn công, súng ngắn và chất nổ liên quan.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez trong bài đăng trên X khen ngợi các cảnh sát vì "hành động nhanh chóng, quyết tâm, cùng khả năng kiểm soát tình hình".

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ cướp. Pourquery Laboratories từng bị nhắm mục tiêu hồi tháng 5, nhưng các nghi phạm đã không lấy cắp được vật phẩm nào từ công ty.

Tháng trước, một số vàng thô lớn bị đánh cắp từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris và nghi phạm chính bị bắt sau đó tại Barcelona. Tháng này, một trăm cây thánh giá bằng vàng bị trộm ở bảo tàng ở Mialet, miền nam nước Pháp.

Vụ cướp gây chấn động nước Pháp mới nhất là ở bảo tàng Louvre hôm 19/10. Nhóm cướp dùng thang nâng đột nhập vào tầng hai của bảo tàng Louvre. Khi vào bên trong, nhóm nghi phạm dùng máy cắt tủ trưng bày và lấy đi các món đồ trang sức quý giá với tổng giá trị hơn 100 triệu USD. Toàn bộ vụ cướp chỉ diễn ra trong 7 phút. Cảnh sát đã bắt được một số nghi phạm vụ cướp.

