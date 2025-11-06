Dùng cây đinh ba dọa đánh, cướp xe máy trên cao tốc

Bắc NinhHai thanh niên 17 và 15 tuổi vác cây đinh ba dài khoảng 3m chạy dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang rồi đe dọa, cướp một xe máy trong đêm.

Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phú, 17 tuổi và Nguyễn Văn Vũ Phong, 15 tuổi, đều quê Bắc Ninh, để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 1h ngày 4/11, Phong chở Phú trên xe máy không gắn biển số và cầm theo một cây đinh ba. Cả hai đi từ khu vực chân cầu Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh cũ lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Hơn 2h, họ gặp hai thanh niên đang chở nhau bằng xe máy trên cao tốc nên đuổi theo. Khi đến gần chân cầu Xương Giang thì đuổi kịp, Phú ngồi sau xe giơ cây đinh ba đe dọa, cướp xe. Hoảng sợ, hai nạn nhân bỏ lại xe máy chạy thoát thân.

Xe máy hai nghi phạm dùng để chở nhau đi cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Phong và Phú mỗi người đi một xe về quán game tại phường Hạp Lĩnh, chơi bi-a đến gần 6h sáng. Sau đó cả hai về nhà trọ của một người quen tại phường Đại Phúc để ngủ và đến 16h ngày 5/11 đã bị bắt.

Phạm Dự