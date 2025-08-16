Dựng cảnh sát ảo 3D để dọa tội phạm

Hàn QuốcCảnh sát Seoul dùng ảnh cảnh sát 3D trong các khu vực tối của công viên, như một cách để tạo cảm giác an toàn cho người dân và dọa tội phạm.

Mỗi tối, từ 19h đến 22h, hình ảnh ba chiều của một cảnh sát mặc đồng phục cao hơn 1,7 m xuất hiện tại Công viên Judong số 3 - khu vực đông đúc ở Jung-gu, Seoul. Cảnh sát ảo này nhắc nhở người dân "trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát sẽ phản ứng ngay lập tức" và "có camera giám sát ở khắp mọi nơi".

Việc này được cho là mang lại sự ổn định tâm lý cho người dân và ngăn chặn hành vi mất trật tự.

Mô hình cảnh sát kích thước thật này do Hologrammica - công ty công nghệ chuyên về nội dung ảnh ba chiều, tạo ra, được lắp đặt thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái.

"Biển báo ảnh ba chiều đang dần trở thành một thiết bị an ninh thông minh, giúp nâng cao nhận thức về an toàn của người dân và có tác dụng phòng ngừa tâm lý đối với hành vi mất trật tự", Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Jungbu Ahn Dong-hyun cho biết.

Họ dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động phòng chống tội phạm kết hợp công nghệ AI, để người dân có thể cảm thấy an toàn khi đến công viên.

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, mặc dù công nghệ này không thể trực tiếp bắt giữ tội phạm nhưng nó có kết quả đáng kể trong việc ngăn chặn phạm tội. Mặc dù khi quan sát kỹ hơn, rõ ràng đó không phải là người thật, nhưng chỉ cần nhận thấy sự hiện diện của cảnh sát cũng đã có tác dụng răn đe đáng kể.

Theo Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, khi so sánh cùng kỳ trước và sau khi lắp đặt biển báo, số vụ phạm tội xảy ra trong phạm vi công viên đã giảm khoảng 22%.

Mặc dù nhận được phản hồi tích cực từ cảnh sát, bức ảnh ba chiều này không gây được ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Hầu hết mọi người bình luận trực tuyến đều so sánh nó với bù nhìn AI. Họ nói đùa rằng, số lượng tội phạm có thể đã giảm vì mọi người sợ không dám vào công viên sau khi nhìn thấy một cảnh sát "trông như ma".

Hải Thư (Theo Klab)