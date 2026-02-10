Dùng búa, rìu sát hại 5 người trong cơ sở tị nạn ở Ukraine

Người đàn ông 72 tuổi dùng búa, rìu sát hại 5 người tại một cơ sở dành cho người tị nạn ở tỉnh Rivne.

Cảnh sát tỉnh Rivne hôm nay cho biết cuộc tranh cãi trong gia đình sau đó biến thành ẩu đả giữa những người dân sống trong một tòa nhà trước đây là trường học, hiện được sử dụng làm nơi ở cho người tị nạn từ miền đông và miền trung Ukraine.

"Trong lúc xô xát, người đàn ông bắt đầu dùng búa và rìu tấn công 5 người, khiến họ tử vong tại chỗ. Các nạn nhân bao gồm hai người đàn ông 60 và 68 tuổi, hai phụ nữ 81 và 78 tuổi đến từ tỉnh Donetsk, và người đàn ông 56 tuổi đến từ tỉnh Kirovograd", cảnh sát cho hay.

Cảnh sát áp giải nghi phạm sau vụ tấn công khiến 5 người chết tại cơ sở tị nạn ở tỉnh Rivne, Ukraine ngày 10/2. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Rivne

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy lỗ lớn trên cửa dẫn vào một căn phòng và vết máu trên rìu cũng như sàn nhà.

Văn phòng tổng công tố cho biết nghi phạm là người tị nạn từ tỉnh Donetsk đang bị chiến sự tàn phá ở miền đông Ukraine. Người đàn ông này bị bắt và giới chức đã mở cuộc điều tra về tội giết người có chủ đích.

Hung khí trong vụ tấn công. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Rivne

Huyền Lê (Theo AFP, Ukrinform)