Dùng búa phá kính để đột nhập nhà Phó tổng thống Mỹ

William DeFoor, 26 tuổi, bị bắt khi dùng búa phá cửa sổ để đột nhập nhà riêng của Phó tổng thống JD Vance ở Cincinnati lúc nửa đêm.

Các nhân viên Sở Mật vụ nghe thấy tiếng động lớn tại nhà riêng của Phó tổng thống JD Vance ở thành phố Cincinnati, bang Ohio vào khoảng nửa đêm 5/1 và phát hiện DeFoor đang dùng búa đập vỡ 4 ô cửa sổ để tìm cách đột nhập ngôi nhà.

Nghi phạm còn đập phá một phương tiện của Sở Mật vụ trên lối lái xe vào nhà. Các mật vụ ngay sau đó khống chế DeFoor và bàn giao cho cảnh sát.

Gia đình ông Vance đã chuyển tới nơi ở chính thức của Phó tổng thống tại Washington, không có mặt tại Ohio khi sự việc xảy ra. "Tôi cảm ơn những lời thăm hỏi của mọi người và phản ứng nhanh chóng của các mật vụ và cảnh sát Cincinnati. Tôi được biết có người mất kiểm soát đã cố đột nhập nhà tôi bằng cách đập cửa sổ", ông Vance viết trên X.

Ông Vance mua căn nhà ở phố Walnut Hills này vào năm 2018 với giá 1,4 triệu USD.

Nghi phạm DeFoor (góc phải) và ô kính bị đập phá tại nhà ông JD Vance ở Cincinnati, bang Ohio. Ảnh: NYP

Nghi phạm DeFoor là con trai của một gia đình triệu phú có tiếng. Bố DeFoor là bác sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard, có nhiều thập kỷ hành nghề, giảng dạy ở Cincinnati và là người ủng hộ đảng Dân chủ lâu năm.

DeFoor trong những tuần gần đây sử dụng tên "Julia". Chưa rõ DeFoor tự nhận dạng là người chuyển giới hay phi nhị nguyên giới. Hồ sơ cảnh sát ghi nhận DeFoor có giới tính nam.

Nghi phạm trước đây được đánh giá cao về năng lực học tập, song có tiền sử sức khỏe tâm thần phức tạp. Năm 2024, DeFoor bị kết tội phá hoại tại một công ty thiết kế nội thất địa phương, buộc tham gia điều trị sức khỏe tâm thần bắt buộc trong hai năm.

Tháng 4/2023, DeFoor bị cáo buộc xâm nhập trái phép tại bệnh viện UC Health. Nghi phạm bị giam với mức bảo lãnh 10.000 USD, song thẩm phán sau đó kết luận DeFoor không đủ năng lực tinh thần để hầu tòa và đã bác bỏ các cáo buộc.

DeFoor hiện bị truy tố với các tội danh cản trở hoạt động công vụ, phá hoại, xâm nhập trái phép, dự kiến hầu tòa hôm nay.

Đức Trung (Theo NY Post, AP, CNN)