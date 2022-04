Dùng bữa giữa lưng chừng trời

IndonesiaKhi các biện pháp hạn chế chống dịch dần nới lỏng, nhiều người Jakarta chọn dùng bữa tối lơ lửng trên bầu trời để ăn mừng.

Lounge in the Sky, nhà hàng phục vụ các bữa ăn trên độ cao 50 m ở Jakarta, gần đây mở cửa cho những người thích cảm giác mạnh ở Indonesia.

Nhà hàng giữa lưng chừng trời này phục vụ các suất ăn với giá khoảng 110-260 USD và có thể tiếp cùng lúc 32 khách. Thực khách khi tới nhà hàng sẽ được thắt dây an toàn vào ghế ngồi và được nâng lên độ cao hàng chục mét bằng cần cẩu. Đầu bếp và nhân viên phục vụ sẽ đeo dây bảo hộ trong quá trình phục vụ.

Nhà hàng giữa lưng chừng trời Thực khách dùng bữa tại nhà hàng Lounge in the Sky ở Jakarta. Video: YouTube/No CommentTV.

Do sự khác biệt của nhà hàng, nhiều người đã đặt bàn tại Lounge in the Sky trước hàng tháng, đặc biệt trong tháng Ramadan, khi người Hồi giáo tập trung vào những ngày cuối để ăn mừng.

"Ban đầu, mọi chuyện không đơn giản chút nào. Tôi rất lo rằng mình không thể nuốt nổi đồ ăn ở độ cao như vậy. Nhưng một lúc sau, tôi có thể ăn như bình thường. Thật là hồi hộp", Yuni, 29 tuổi, một khách hàng dùng bữa tại nhà hàng trên không, chia sẻ.

Ý tưởng phục vụ "bữa tối trên bầu trời" này được hai doanh nhân người Bỉ triển khai. Kể từ năm 2006, mô hình nhà hàng độc đáo này đã mở rộng ra hàng chục quốc gia.

Chính phủ Indonesia đang dần nới lỏng các biện pháp chống dịch và tái áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân các nước ASEAN. Người dân các nước ASEAN chỉ cần xuất trình chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 và kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước 48 giờ khởi hành khi tới Indonesia. Tại sân bay Indonesia, du khách không cần làm tiếp xét nghiệm PCR nếu thân nhiệt bình thường.

Ngọc Ánh (Theo AFP)