Dựng bia khắc lời ca khúc 'Nối vòng tay lớn'

TP HuếTấm đá khắc lời ca khúc "Nối vòng tay lớn" được gia đình cố nhạc sĩ và bạn bè đặt tại công viên Trịnh Công Sơn, bên dòng Hương Giang, chiều 22/9.

Tấm đá nguyên khối, cao hơn 5m được đặt cạnh tượng nhạc sĩ. Vợ chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái Trịnh Công Sơn - cùng các anh chị em trong gia đình đều có mặt, nhiều người bay từ nước ngoài về. Người bạn lâu năm của cố nhạc sĩ ở Huế là nhà văn Bửu Ý và đông đảo công chúng yêu nhạc Trịnh tới dự buổi lễ.

Tấm đá khắc bài "Nối vòng tay lớn" đặt trong công viên Trịnh Công Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh xúc động chia sẻ: "Anh Sơn đã về với Huế, bằng một con đường mang tên anh, bằng bức tượng đứng giữa công viên này, và giờ đây, bằng cả một tấm bia đá khắc lời ca bất hủ Nối vòng tay lớn. Con đường là tấm lòng của người Huế, còn tượng và bia là tình cảm của bạn bè, công chúng. Những gì mọi người dành cho anh Sơn thật sâu nặng và đẹp đẽ biết bao".

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân nhận định Huế chính là nơi sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn khởi nguồn và lớn lên. Ông cũng nhắc lại sự kiện lịch sử, ngay sau ngày 30/4/1975, ca khúc Nối vòng tay lớn đã vang lên từ Đài Phát thanh Sài Gòn như một biểu tượng của hòa hợp và đoàn kết dân tộc.

"Từ ấy đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua, bài hát vẫn không ngừng vang lên trong những sự kiện cộng đồng, chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước. Không chỉ là biểu tượng của tình người Việt Nam, Nối vòng tay lớn đã trở thành lời ca chan chứa tình yêu thương, mang thông điệp hòa bình cho toàn nhân loại", ông Xuân nói.

Sau lễ dựng tấm đá, những giai điệu nhạc Trịnh ngân vang qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, giọng hát của Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê. Gia đình, bạn bè cùng khán giả hát vang bài Nối vòng tay lớn ngay trước bức tượng cố nhạc sĩ ôm đàn đặt trong công viên.

Gia đình cố nhạc sĩ cùng các ca sĩ hát bài "Nối vòng tay lớn".

Theo đại diện gia đình nhạc sĩ, bài hát ra đời tháng 4/1970, khi phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam chống chiến tranh, chống sự hiện diện của quân đội Mỹ, dâng cao.

Ngày 24/4/1970, tại một trại sinh hoạt của học sinh, sinh viên ở ngoại ô thành phố Huế, trong buổi tụ họp chủ đề Nối vòng tay lớn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu biểu diễn ca khúc. Bài hát nhanh chóng lan rộng, trở thành đồng ca trong các buổi tụ họp của giới trẻ miền Nam thời bấy giờ. Vào ngày 30/4/1975, tại Đài Phát thanh Sài Gòn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau lời phát biểu về thời khắc giải phóng, đã cất tiếng hát Nối vòng tay lớn. Hơn 50 năm qua, ca khúc len lỏi vào đời sống tinh thần của người dân, vang lên trong nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng, thiêng liêng của đất nước.

'Nối vòng tay lớn' - nhạc phim 'Em và Trịnh' Ca khúc "Nối vòng tay lớn" trong phim "Em và Trịnh". Video: Universal Music

