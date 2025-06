Dùng bè tự chế tiếp cận khu nghỉ dưỡng ven biển, trộm tài sản

Kiên Giang5 người thừa nhận đột nhập các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển Phú Quốc bằng bè tự chế, phá két sắt trộm tiền, tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau 15 ngày xác lập chuyên án đã bắt giữ băng nhóm thực hiện 40 vụ trộm của du khách trong và ngoài nước, gồm: Tạ Quốc Sĩ, Nguyễn Ngọc Phi, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Khá, Lê Văn Nhớ (22-33 tuổi).

Cảnh sát đã truy thu nhiều tài sản, trả lại cho các bị hại.

Tạ Quốc Sĩ (trái) và Nguyễn Ngọc Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, nhóm này hoạt động vào đêm khuya, dùng bè tự chế đi từ hướng biển, tiếp cận các khu nghỉ dưỡng, đột nhập vào phòng phá két sắt lấy trộm tài sản của du khách. Nhóm Sĩ cũng nhắm tới các khu dân cư, khách sạn trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Sĩ, Phi thừa nhận thực hiện trót lọt 29 vụ; Tuấn Anh và Khá tham gia 3-8 vụ. Ngoài tiền mặt, nhóm này lấy nữ trang, đồng hồ đắt tiền, máy ảnh, điện thoại, máy tính bảng.

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Khá, Lê Văn Nhớ (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Động thái triệt phá băng trộm này nằm trong kế hoạch Công an Kiên Giang trấn áp tội phạm, giữ an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn để phát triển du lịch Phú Quốc.

Ngọc Tài - Dương Đông