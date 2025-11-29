Dùng bạt bảo vệ cả căn nhà trước nước lũ

Thái LanMột cư dân ở Hat Yai dùng bạt lớn che chắn cửa và kết hợp máy bơm để thoát nước, giúp cả ngôi nhà khô ráo trước nước lũ.

Wicharit Leelakorn, chủ nhân căn nhà hai tầng ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, tuần này chia sẻ cách bảo vệ ngôi nhà của mình khô ráo trước đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa qua.

Sau khi nhà bị ngập trong đợt lũ đầu tiên hôm 21/11, Wicharit đã chuẩn bị kỹ càng cho đợt lụt lần thứ hai vào tuần này. Anh dùng tấm bạt lớn bịt kín cổng, kết hợp máy bơm để thoát nước, kiểm soát mực nước tràn vào nhà. Bằng cách này, chỉ lượng nhỏ nước tràn qua cổng nhà, còn lại cả ngôi nhà vẫn khô ráo.

Nhà của Wicharit Leelakorn được bảo vệ khô ráo trước nước lũ. Ảnh: Nation

Wicharit còn chuẩn bị máy phát điện chạy bằng diesel để duy trì hoạt động của máy bơm nước, đề phòng trường hợp lưới điện bị cắt khi ngập lụt. Anh cho biết chỉ tốn khoảng 1,5 lít xăng để chạy máy bơm.

Bài đăng của Wicharit sau đó được chia sẻ khắp mạng xã hội Thái Lan, nhiều người ca ngợi ngôi nhà của anh là "địa điểm khô ráo duy nhất ở Hat Yai". Wicharit cũng cho nhiều người dân sạc nhờ điện thoại sau khi khu vực bị cắt điện.

Chính phủ Thái Lan ngày 28/11 cho biết lũ lụt ở miền nam nước này đã khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, trong đó tỉnh Songkhla chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 người chết.

Ngọc Ánh (Theo Thai Nation, AFP)