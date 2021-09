'Đừng bao giờ ngủ khỏa thân trong khách sạn'

AnhNhiều vị khách đã hốt hoảng chạy ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân khi nghe chuông báo cháy khách sạn vang lên lúc rạng sáng.

Ben MacFarlane là bác sĩ lưu động người Anh, công việc chính là đi cùng những hành khách cần chăm sóc y tế, đưa họ về nhà an toàn. Vì công việc đặc thù nên MacFarlane thường xuyên đi máy bay, ngủ khách sạn. Do đó, anh có nhiều kinh nghiệm để giữ cho mình cảm thấy thoải mái, an toàn, ít gây phiền toái cho người khác, nhất là khi đi du lịch. Dưới đây là 8 bí kíp anh thường áp dụng.

Nhiều người có thói quen cởi hết quần áo khi đi ngủ. Nhưng với MacFarlane, anh không bao giờ ngủ khỏa thân trong khách sạn. Lý do đơn giản là anh không muốn mình "trần như nhộng" chạy vội ra ngoài khi chuông báo cháy vang lên, đặc biệt lại vào lúc 2h sáng. Nhiều người đã rơi vào tình trạng khó xử này vì quá hoảng loạn, hoặc không đủ thời gian để tìm quần áo mặc. MacFarlane thường mặc quần đùi, áo phông khi đi ngủ và trang phục thoải mái này giúp anh ngủ ngon hơn.

"Thời trang" hoàn hảo nhất khi đi ngủ là áo phông, quần đùi. Điều này không chỉ khiến bạn ngủ ngon mà còn tránh vấp phải vấn đề khó xử khi đột ngột phải chạy ra khỏi phòng. Ảnh: Stuff

Kiểm tra đồng hồ báo thức cạnh giường xem nó có đang hiển thị đúng giờ không. Bạn sẽ không muốn bị trễ giờ ra sân bay chỉ vì đồng hồ đang báo sai giờ giấc. Cách đây nhiều năm, MacFarlane đã có một kinh nghiệm "xương máu" khi nhìn đồng hồ để canh giờ ra sân bay, và sau đó biết được rằng đồng hồ trong phòng khách sạn chậm 2 tiếng.

Với các vị khách đi du lịch theo nhóm, và thường ở phòng ghép đông người, việc cần làm là trước khi đi ngủ là nên kiểm tra xem mọi người đã tắt chuông báo thức lúc sáng sớm chưa. Những hồi chuông báo thức lảnh lót vào sáng sớm chắc chắn là điều bạn không hề mong muốn, thậm chí nó sẽ thành điều khó chịu cho bạn trong suốt kỳ nghỉ.

Hãy gửi chìa khóa phòng cho lễ tân trước khi ra ngoài thay vì để trong ví. Ngày nay, rất nhiều khách sạn sử dụng chìa khóa là thẻ từ, đặt trong một túi giấy nhỏ có in tên khách sạn, số phòng. Nếu kẻ trộm lấy được khóa phòng của bạn, chúng sẽ biết được 3 điều: nơi bạn ở, số phòng của bạn và bạn đang không có ở trong phòng. "Đừng mong đợi những vật có giá trị của bạn sẽ còn ở trong phòng khi bạn quay về", MacFarlane cảnh báo, vì có thể kẻ gian sẽ sử dụng chính chìa khóa này để mở cửa phòng của bạn lấy đồ.

Đừng bao giờ ngại hay xấu hổ khi thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, taxi, xe khách... khi đi du lịch. Những người sống sót sau các vụ tai nạn thường là những người thắt dây an toàn. Vì vậy, đây là điều bạn cần làm khi bước lên xe.

Nhiều người thường bị đau tai lúc máy bay cất, hạ cánh do thay đổi độ cao đột ngột. Khi đó, bạn chỉ cần ngáp thật to, điều này sẽ giúp bạn đỡ đau hoặc ù tai.

Nếu bạn muốn dùng thêm đồ uống trên máy bay, cứ thoải mái yêu cầu, nhưng tránh khoảng thời gian một tiếng sau khi tiếp viên đi dọn dẹp các khay đồ ăn vừa phục vụ khách. Vì đây là thời gian mà phi hành đoàn nghỉ ngơi, dùng bữa của họ. Khi bạn bấm chuông gọi tiếp viên vào thời điểm này, họ vẫn tươi cười bước ra để phục vụ bạn, nhưng làm phiền người khác không phải là một ý tưởng hay đối với MacFarlane.

Anh Minh (Theo Daily Advent)