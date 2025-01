Dùng app VNeTraffic tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông

Người dân có thể tra cứu phạt nguội của phương tiện hoặc phản ánh vi phạm giao thông bằng ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an vận hành, từ ngày 1/1.

Theo thông tư 73/2024 do Bộ Công an quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, VNeTraffic là một ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện để xử lý, Thông tư quy định trong 10 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm, cán bộ có thẩm quyền sẽ xác định thông tin về phương tiện. Cấp có thẩm quyền sau đó thông báo chủ phương tiện đến để giải quyết. Thông báo sẽ được gửi bằng văn bản hoặc qua ứng dụng VNeTraffic nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Nhà chức trách sẽ cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên website của Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an và ứng dụng VNeTraffic để người dân tra cứu. Thông tin vi phạm sẽ gồm: loại phương tiện, biển số, màu biển số, thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ.

Như vậy có nghĩa là từ 2025, ngoài việc tra cứu phạt nguội trên website của Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, người dân có thể dùng ứng dụng VNeTraffic.

Giao diện của ứng dụng VNeTraffic.

VNeTraffic có thể được tải về điện thoại di động từ Google Play (với Android) hoặc App Store (đối với iOS). Người dân sẽ quét mã QR trên Căn cước công dân gắn chíp để điền các thông tin cá nhân; tiếp đến nhập mã OTP gửi về, thiết lập mật khẩu và xác nhận hoàn thành để đăng ký tài khoản.

Trong app VNeTraffic, ngoài tra cứu vi phạm phạt nguội, người dân có thể tạo phản ánh bằng cách truy cập vào mục tạo phản ánh. Sau đó chọn loại phản ánh, địa điểm xảy ra vụ việc, mô tả, cung cấp thêm hình ảnh/video để cảnh sát xử lý; cuối cùng ấn vào "gửi phản ánh".

Theo Nghị định 176/2024 có hiệu lực từ 1/1, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, có thể hỗ trợ không quá 10% tổng số tiền phạt cho mỗi vụ việc và tối đa là 5 triệu đồng/vụ.

Phạm Dự