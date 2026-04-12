Dùng ảnh vợ cũ 'tìm người giao lưu tình cảm' để bôi nhọ

Sau ly hôn, người đàn ông ở Cà Mau lập tài khoản Facebook, dùng ảnh vợ cũ làm đại diện rồi đăng vào các hội, nhóm “tìm người giao lưu tình cảm” nhằm bôi nhọ danh dự.

Ngày 12/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính người này.

Theo xác minh, sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân, người đàn ông lập tài khoản mạng xã hội không chính chủ, lấy ảnh vợ cũ làm hình đại diện, đăng kèm thông tin cá nhân của người phụ nữ vào nhiều hội, nhóm với nội dung "tìm người giao lưu tình cảm", gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, người này dùng một thiết bị ít khi sử dụng để đăng nhập. Khi được mời làm việc, ông ta còn cung cấp thiết bị khác nhằm đánh lạc hướng việc kiểm tra.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, dùng hình ảnh người khác để hạ thấp uy tín, phần lớn xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành quy định khi tham gia không gian mạng, không đăng tải, phát tán nội dung xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

An Minh