Dùng ảnh, video khỏa thân 'tống tình' người yêu cũ

Đà NẵngNguyễn Duy Tuấn lén quay hình ảnh nhạy cảm của bạn gái, khi chia tay đã đe doạ tung lên mạng để ép quan hệ tình dục.

Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Tuấn, 28 tuổi, quê Quảng Trị, để điều tra hành vi Cưỡng dâm, theo điểm b, khoản 2, Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, Tuấn và chị Chúc (22 tuổi, quê Thanh Hóa), yêu nhau từ tháng 10/2024. Trong thời gian quan hệ tình cảm, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm của chị Chúc.

Tháng 6/2025, hai người chia tay. Tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành, Tuấn để dùng hình ảnh, video khỏa thân của chị Chúc để đe dọa, buộc gặp mặt và quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ ảnh hưởng danh dự và việc học tập, chị Chúc phải làm theo yêu cầu. Ngày 5/7, Tuấn đưa chị này đến một khách sạn ở phường Ngũ Hành Sơn. Hai ngày sau Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị Chúc ở phường Ngũ Hành Sơn lặp lại việc cưỡng dâm.

Một tuần sau, chị Chúc làm đơn gửi Phòng Cảnh sát hình sự để tố giác Tuấn.

Khám điện thoại của Tuấn, công an thu nhiều hình ảnh, video liên quan.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng trong các mối quan hệ, không để kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, thông tin riêng tư để khống chế, đe dọa. Gia đình, nhà trường cần giáo dục thanh thiếu niên kỹ năng tự bảo vệ, sống lành mạnh và tránh rủi ro từ việc chia sẻ thông tin thiếu an toàn.

* Tên cô gái đã thay đổi

Ngọc Trường