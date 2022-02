Dùng âm nhạc đối phó người biểu tình bài vaccine

New ZealandGiới chức Wellington liên tục bật các bản hit của ca sĩ Manilow để đối phó hàng trăm người biểu tình bài vaccine cắm trại trong khuôn viên nhà quốc hội.

Biểu tình bài vaccine và phản đối các biện pháp hạn chế chống Covid-19 bùng phát ở New Zealand sau khi đoàn xe tải và ôtô kéo về trước nhà quốc hội tại thủ đô Wellington, lấy cảm hứng từ biểu tình Đoàn xe Tự do ở Canada.

Khi khoảng 1.000 người biểu tình cắm trại nhiều ngày trong khuôn viên nhà quốc hội, Trevor Mallard, chủ tịch quốc hội New Zeland, ngày 12/2 cho phép giới chức sử dụng loa phóng thanh để phát thông điệp về vaccine Covid-19 với đoàn người.

Các loa phóng thanh này cũng liên tục phát các bài hát của ca sĩ người Mỹ Barry Manilow, trong đó có bản hit Macarena thập niên 1990, để đối phó biểu tình.

Cảnh sát New Zealand trước đó tìm cách đẩy lùi người biểu tình ra khỏi khuôn viên nhà quốc hội. Mallard ngày 11/6 đã lệnh cho nhân viên dưới quyền bật vòi tưới nước trên bãi cỏ suốt đêm để gây khó chịu cho người biểu tình.

"Không ai trong số họ tới đây hợp pháp, nên nếu bị ướt từ đầu đến chân, họ có thể cảm thấy bớt thoải mái và nhiều khả năng sẽ về nhà", Chủ tịch quốc hội New Zeland nói.

Cảnh sát đẩy lùi người biểu tình sau khi họ từ chối rời khuôn viên quốc hội New Zealand ngày 10/2. Ảnh: AFP.

Nhiều người biểu tình phản đối yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc đối với lao động trong một số lĩnh vực, trong đó có giáo viên, bác sĩ, điều dưỡng, cảnh sát và quân đội. Số khác phản đối các quy định về đeo khẩu trang của New Zealand.

Khuôn viên nhà quốc hội New Zeland thường chứng kiến các cuộc biểu tình ôn hòa, song các cuộc cắm trại tập thể quy mô lớn là điều bất thường. Khi biểu tình diễn ra, một số chính trị gia New Zealand thường có mặt lắng nghe yêu cầu của đám đông. Tuy nhiên, các chính trị gia New Zealand lần này đồng loạt không tiếp người biểu tình bài vaccine Covid-19 và chống các biện pháp phòng dịch.

New Zealand thoát khỏi ảnh hưởng tồi tệ của Covid-19 sau khi đóng biên và áp các đợt phong tỏa nghiêm ngặt. Nước này hiện ghi nhận gần 21.600 ca nhiễm, trong đó có 53 ca tử vong. Tuy nhiên, một số người New Zealand gần đây tỏ ra mệt mỏi với các hạn chế phòng dịch.

Thủ tướng Jacinda Ardern tuần trước cho biết New Zealand sẽ dừng yêu cầu cách ly với người nhập cảnh theo từng giai đoạn khi mở cửa trở lại biên giới. Với khoảng 77% dân số New Zealand đã tiêm đủ vaccine, Thủ tướng Ardern cam kết sẽ không áp đặt thêm các lệnh hạn chế phòng dịch.

Nguyễn Tiến (Theo Guardian)