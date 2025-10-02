Dùng 92 tài khoản chứng khoán để thao túng cổ phiếu AGG

Ông Hồ Thành Trung dùng 92 tài khoản chứng khoán trong suốt hai năm để giao dịch liên tục cổ phiếu AGG tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung (TP HCM) đã sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua và bán cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG). Giao dịch chỉ được thực hiện giữa các tài khoản này nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu.

92 tài khoản chứng khoán kể trên bao gồm 4 tài khoản của chính ông Trung, 2 tài khoản đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản của 27 nhà đầu tư khác.

Với vi phạm này, ông Hồ Thành Trung bị phạt 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 1/10, ông còn bị cấm giao dịch chứng khoán hai năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong hai năm.

Song song đó, SSC cũng xác định Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 2 tài khoản đứng tên công ty, giúp sức cho người này sử dụng 92 tài khoản để tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu AGG. Cơ quan quản lý phạt doanh nghiệp này 3 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán trong hai năm, kể từ ngày 1/10.

Tuy thực hiện thao túng giá cổ phiếu AGG, kết quả kiểm tra lại cho thấy ông Hồ Thành Trung và Công ty Trường Giang "không có khoản thu trái pháp luật".

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, SSC cũng xử phạt 26 cá nhân liên quan. Do nhóm này có nhận được số lợi bất hợp pháp, cơ quan quản lý quyết định cấm giao dịch chứng khoán hai năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các doanh nghiệp tài chính tương tự hình phạt của ông Trung.

Trong hai năm bị ông Hồ Thành Trung và Công ty Trường Giang thao túng giá, cổ phiếu AGG biến động mạnh. Đầu tháng 12/2020, thị giá mã này ở trên vùng 20.000 đồng một đơn vị, sau đó 8 tháng đã được nhân đôi. Điều chỉnh vào những tháng cuối năm 2021, AGG tăng trở lại vào đầu năm 2022 và đạt mức đỉnh hơn 47.500 đồng giữa tháng 3/2022. Cổ phiếu này bước vào xu hướng giảm kéo dài đến cuối năm 2022, về lại vùng giá quanh 25.000 đồng.

Hiện tại, AGG đang giao dịch ở mức 19.350 đồng một cổ phiếu, tính theo giá kết phiên hôm qua.

Công ty Trường Giang từng là cổ đông lớn nhất tại AGG, nắm tới 36% trước khi An Gia lên sàn vào đầu năm 2020. Sau nhiều lần thoái vốn, họ mất vai trò này từ cuối năm 2024.

Tuy nhiên, công ty vẫn còn hai cá nhân có liên quan gồm ông Nguyễn Bá Sáng và ông Nguyễn Thành Châu. Ông Sáng là CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của An Gia, nắm 26,15% vốn, theo báo cáo thường niên năm 2024. Còn ông Châu (anh rể của ông Sáng) là kế toán trưởng, nắm 2,21%.

Thực tế, Công ty Trường Giang do ông Nguyễn Bá Sáng cùng nhiều thành viên trong gia đình sáng lập vào năm 2019. Thời điểm đó, công ty có vốn 420 tỷ đồng, ông Sáng góp 73% đồng thời là CEO kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến năm 2024, ông cũng rút khỏi hai vai trò trên để bà Đặng Thị Lệ Hoa lên đảm nhiệm.

Xuất phát điểm là doanh nghiệp chuyên về tư vấn và môi giới, An Gia vươn lên làm nhà phát triển bất động sản phân khúc nhà ở vừa túi tiền từ năm 2014. Các dự án nổi bật của họ gồm West Gate, The Standard, Sky 89, River Panorama, Skyline, The Sóng... và hiện tại là The Gió Riverside.

Nửa đầu năm nay, AGG báo doanh thu gần 386 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 58% về khoảng 90 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết điểm rơi doanh thu và lợi nhuận từ dự án The Gió Riverside sẽ nằm ở giai đoạn cuối năm 2026 trở đi.

Tất Đạt